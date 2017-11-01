Три человека погибли в аварии на ЗСД Петербурга

Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и уборочной техники на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Кировском районе Санкт-Петербурга утром 1 ноября. По свидетельству очевидцев, в аварию попал автомобиль такси. На дорогах города и области — гололед.

Как сообщили ИА REGNUM в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 09:40 на ЗСД по направлению от улицы Благодатной к набережной реки Екатерингофки произошел наезд легкового автомобиля Daewoo на стоящее транспортное средство — дорожную технику.

«В результате ДТП находящиеся в автомобиле Daewoo водитель (мужчина 1986 г.р.), передний левый пассажир — мужчина на вид 60−70 лет, задний пассажир — женщина, 1940 г.р. — погибли на месте от полученных травм. По данному факту проводится проверка», — уточнили в дорожной полиции.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, вторым участником ДТП стал грузовой автомобиль марки MAN. Прибывшие на место ЧП пожарные подразделения привлекались для оказания технической помощи и сбора информации.

Напомним, ранее синоптики и спасатели предупреждали горожан и жителей Ленобласти о похолодании и гололедице на дорогах региона в связи с похолоданием и сильным ветром.

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