Минск, 15 ноября, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Рост цен в России на автомобильное топливо, достигший исторического максимума, может оказаться полезным с экономической точки зрения для Белоруссии. По мнению аналитиков, теперь белорусская сторона сможет продавать топливо на Московской и Санкт-Петербургской биржевых площадках на достаточно выгодных условиях. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает Sputnik Беларусь.

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В апреле 2017 года Москва и Минск смогли разрешить спор по поводу поставок энергоносителей, который продолжался на протяжении всего 2016 года. Одна из договоренностей касалась того, что РФ освободила Минск от обязательства поставлять на российский рынок автомобильное топливо в обмен на поставки сырой нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Это событие — результат ценовой политики Белоруссии, которая долгое время отказывалась продавать на биржах РФ бензин и дизтопливо в привязке к российским котировкам, так как себестоимость бензина в республике была намного выше российской. В итоге на Московской и Санкт-Петербургской биржах продажи белорусского топлива стали сокращаться и практически сошли на нет.

Однако сейчас, когда на внутреннем российском рынке цены растут, белорусские трейдеры могут на этих биржах торговать достаточно выгодно, отмечает издание. Особенно это актуально на фоне того, что продажи на украинском рынке снижаются.

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Уже сейчас предложение на российском топливном рынке превышает спрос. Ожидается, что в среднесрочной перспективе предложение по-прежнему будет расти, но росту цен это не помешает. Об этом свидетельствует то, что налоговый маневр идет по плану, ставки акцизов увеличились, но правительство РФ не дало переложить эти затраты с НПЗ на бензиновые цены, в это же время рентабельность АЗС падает, обращает внимание аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Отметим, что в середине ноября оптовые и розничные цены на бензин в России достигли рекордного уровня. Резкое удорожание топлива отмечается по всей стране. Особенно сильно это чувствуют автомобилисты на Урале. С 7 по 13 ноября оптовая цена бензина АИ-92 увеличилась на 2,3% и составила 42 тысяч 850 рублей за тонну, АИ-95 — на 1,7% и составила 44 тысяч 990 рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Причем такие показатели нехарактерны для сезонного российского рынка, где обычно в октябре оптовые цены снижаются. По словам российского лидера Владимира Путина, повышение цен на автомобильное топливо связано с улучшением делового климата в стране: рост потребления ведет росту цен, что является закономерным и позитивным процессом для российской экономики.

Одной из причин роста цен на топливо называют остановочный ремонт на Московском НПЗ, которым владеет «Газпром нефть» и который является основным поставщиком топлива для центральных российских регионов, передавало ранее ИА REGNUM. ФАС считает виновными в росте цен на топливо трейдеров, наживающихся на взвинчивании цен. Трейдеры же оправдываются тем, что ремонт на Московском НПЗ и рост мировых цен на нефть и нефтепродукты совпали по времени. В Госдуме не исключили, что может иметь место сговор с нефтяными компаниями по повышению цен на бензин.

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В этом году профицит топлива на российском рынке может достигнуть 7 млн тонн, которые поставят в другие страны, например, в Белоруссию. В 2018 году этот показатель может вырасти еще. Для Белоруссии импорт топлива из РФ крайне выгоден. Во-первых, потому что так получится больше нефтепродуктов поставлять на экспорт, пишет Sputnik. Во-вторых, по договоренностям с РФ Минск может в 2017 году реэкспортировать 6 млн тонн российской нефти с уплатой экспортных пошлин в белорусский бюджет. Так белорусская сторона сможет заработать несколько сотен тысяч долларов, которые можно потрать на модернизацию НПЗ, отсрочив этим рост цен на топливо на внутреннем рынке Белоруссии.

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Что касается белорусского внутреннего топливного рынка, то на протяжении последних двух лет здесь цены были «заморожены». Однако с марта текущего года цены на автомобильное топливо увеличились на 5%. В июне на совещании с президентом республики планировали, что топливо будет дорожать и дальше с учетом курса на ускорение программ модернизации НПЗ, но правительство решило сделать короткую паузу, отмечает «Белрынок». Нефтепроизводители, в свою очередь, хотят повысить цену на 10%. По мнению профильных экспертов, в республике цены на топливо для НПЗ рентабельны по цене нефти около $45 за баррель и с курсом 1,4 рубля за доллар. В настоящее время цена нефти выросла и колеблется в районе $60 за баррель, а доллар стоит более 1,9 рубля, что свидетельствует о том, что поставки топлива на внутренний рынок для НПЗ пока остаются нерентабельными.

Будут ли значительно повышаться цены на автомобильное топливо в Белоруссии в среднесрочной перспективе, пока неясно. Однако предполагается, что правительство всё же продолжит политику «копеечного» повышения цен на топливо. Долго удерживать стоимость топлива под давлением рынка РФ, мировых котировок Минску становится всё сложнее.