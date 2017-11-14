ФАС: В ближайшее время появится стимул для снижения стоимости бензина

Москва, , 17:44 — REGNUM Предел роста цен и стимул для снижение розничной цены на топливо появятся в ближайшее время, заявил 14 ноября журналистам заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

По его словам, в настоящее время происходят значительные изменения конъюнктуры внешнего рынка, связанные с ростом стоимости нефти. Голомолзин сказал, что рост цен на бензин связан с ростом стоимостью нефти, а пошлина на топливо меняется примерно через месяц. Установление же предела роста цен и стимулов для снижения розничной цены на топливо должны появиться в ближайшее время.

По мнению заместителя главы ФАС, стоимость розничной цены сильно зависит от потребительского спроса.

«Сказать, что у цен есть потенциал для существенного роста вверх? Это вопрос неочевидный», — сказал Голомолзин.

Он также добавил, что в зимние месяцы спрос на бензин не самый высокий, что обеспечит не большую динамику цен на потребительском рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября цены на бензин обновили исторический максимум. Стоимость топлива АИ-95 выросла на 1,7% до 44,99 тыс. рублей за тонну, на АИ-92 на 2,3% до 42,82 тыс. рублей за тонну.

Эксперты отмечают, что одной из причин повышения цен на топливо стала частичная остановка производственных мощностей на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

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