Краснодар, 15 ноября, 2017, 10:07 — ИА Регнум. В Краснодаре очередные мошенники, нажившиеся на доверчивых гражданах, пойдут под суд. Перед служителями Фемиды ответить за крупные хищения средств дольщиков придётся генеральному директору ООО «Юг-ГарантСтрой» и собственнику земельного участка, на котором строился проблемный жилищный комплекс. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, оба подозреваемых на время расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), помещены в СИЗО.

Жилой-краснодар.рф Будущий ЖК «Мультидом «Кино»

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Под стражу оба фигуранта уголовного дела были заключены ещё 30 сентября 2017 года по решению Октябрьского районного суда. Однако с таким решением подозреваемые не согласились, успешно обжаловав его в апелляционной инстанции. Уже в октябре мера пресечения необоснованно была изменена судом на домашний арест. Прокуратура, в свою очередь, настояла на отмене постановления суда второй инстанции. На днях жалобы были повторно рассмотрены, решение районного суда об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу оставлено без изменений.

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Как уточнили в ведомстве, генерального директора ООО «Юг-ГарантСтрой» (согласно данным kartoteka.ru, компанию возглавляет Валентин Овчинников) и собственника земельного участка обвиняют в хищении свыше 1 млрд рублей дольщиков, которые вложили средства в строительство многоэтажного жилого дома с подвалом, автостоянкой, техническими и офисными помещениями по улице ул. Уральской, 100 в Краснодаре.

Договоры долевого участия подозреваемые заключали с 2014 по 2017 год. На сегодняшний день в ЖК «Мультиплекс «Кино» частично возведены два здания, дальнейшая стройка замерла. Всего от недобросовестных застройщиков пострадали 1,3 тыс. дольщиков: их проблемой сейчас занялась мэрия, которая ищет нового инвестора.

По мнению генерального директора Macon Realty Group Ильи Володько, которого цитирует «Коммерсантъ», несмотря на большие масштабы объекта, найти инвестора для продолжения строительства реально.

«Крупных девелоперов в регионе довольно много, поэтому в данном случае мэрии важно найти конкретный коммерческий интерес для инвестора», — уточнил Володько.

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Согласно данным на официальном сайте ЖК «Мультиплекс «Кино», застройщиком которого является ООО «Юг-ГарантСтрой», всего планировалось построить семь многоэтажных монолитно-кирпичных домов. Первая очередь сдачи — это 18-этажный пятиподъездный жилой дом построенный по технологии стилобата. Сроком сдачи жилого комплекса значится второе полугодие 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в реестре обманутых дольщиков числятся 845 человек. Они вложили средства в строительство домов в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Ейске, Краснодаре, Крымске, Новороссийске, Сочи, Тихорецке, Туапсе. За десять месяцев 2017 года в эксплуатацию было введено 29 проблемных домов с 4 тыс. договорами долевого участия, застройщиков заставили вернуть в строительство более 700 млн рублей средств дольщиков, потраченных не по целевому назначению.

Понесли мошенники и заслуженное наказание. Так, в октябре 2017 года к трем годам тюрьмы был приговорён житель Сочи. От его преступных действий пострадали как минимум 40 дольщиков — жители Москвы, Тюменской области и Красноярского края. Нанесенный им ущерб превысил 319 млн рублей.