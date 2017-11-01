Кто поможет обманутым дольщикам Кубани?

Краснодар, , 13:55 — REGNUM В Краснодарском крае ищут пути и средства для помощи обманутым дольщикам. В этом вопросе, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, очень важным является взаимодействие органов власти и силовых ведомств. Об этом глава региона заявил в ходе совместного заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Краснодарском крае, передаёт ИА REGNUM 1 ноября.

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«Мы с вами постоянно говорим о принципе неотвратимости наказания для недобросовестных застройщиков, давайте переходить к конкретным решениям. Рассчитываю на жесткую позицию всего силового блока. Все мошеннические схемы и махинации, при которых застройщик безнаказанно выводит деньги с объекта, а люди остаются ни с чем, у вырытого котлована, должны жестко пресекаться», — отметил Кондратьев, предложив создать в структуре ГУВД специализированное подразделение, которое занималось бы расследованием преступлений в сфере жилищного строительства.

«Тогда сможем жестко пресекать все мошеннические схемы, которые проворачивают застройщики для вывода денег. А средства возвращать людям», — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter.

Как заверил и.о. начальника краевого ГУ МВД Юрий Кузнецов, этот вопрос будет проработан в кратчайшие сроки.

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Бывший мэр Краснодара займётся проблемами обманутых дольщиков

На сегодняшний день в крае больше половины застройщиков работают с нарушением обязательств перед участниками долевого строительства. В региональном реестре проблемных строек числятся 57 объектов в 10 муниципалитетах края. Это Краснодар, Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Горячий Ключ, Туапсе, Тихорецк, Крымск, Ейск. При этом официальное количество обманутых дольщиков в несколько раз ниже реального их числа. Так, в списке жертв недобросовестных застройщиков значатся только более 800 человек, а на самом деле их число превышает несколько тысяч. На счета обманутых дольщиков пока удалось вернуть только 324 млн рублей из более чем 1 млрд похищенных или растраченных подрядчиками. По словам руководителя управления ФССП России по Краснодарскому краю Александра Кумирова, в ближайшей перспективе планируется вернуть ещё 42 млн рублей.

Добавим, что требования к отбору застройщиков значительно ужесточат поправки в закон, которые вступят в силу в 2018 году. Глава региона призвал использовать этот инструмент в решении проблем обманутых дольщиков максимально. А пока, в частности, в краевом центре по сравнению с 2016 годом на 50% сократилась выдача разрешений на строительство. Будущего застройщика проверяет специально созданная комиссия. Причем изучается не только документация, предоставленная застройщиком, но оценивается и сама стойфирма — она не должна иметь «темного» прошлого или быть аффилированной с другими компаниями, ранее уже допускавшими нарушения обязательств перед дольщиками.

«Нестабильным, неизвестным компаниям, тем, в числе учредителей которых есть лица, связанные с проблемными стройками, разрешения на строительства не выдаются», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Также, по его словам, ведётся и анализ разрешений на строительство, выданных в прежние годы, многие из них оспариваются в судебном порядке. Разрешения на строительство около 1 млн кв. м уже отозваны.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года в Краснодаре было завершено строительство 17 проблемных домов с большой просрочкой ввода в эксплуатацию — это около 3тыс. квартир. До конца 2017 года этот список пополнится ещё пятью объектами.

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