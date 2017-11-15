Москва, 15 ноября, 2017, 08:10 — ИА Регнум. В России энергетическая инфраструктура станет доступнее для членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Выходные на даче

Согласно постановлению будут внесены изменения в ряд нормативных правовых актов правительства РФ. В частности, изменения вносятся в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

Нововведения направлены на сокращение количества процедур, необходимых для подключения к электроэнергии членов садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения (СНТ), а также для граждан, индивидуально ведущих дачное хозяйство.

Сократится и количество документов при заключении договоров энергоснабжения.

Также установлены основания для введения ограничения режима потребления в отношении лиц, заключивших индивидуальный договор энергоснабжения.

Принятые правительством РФ решения будут способствовать повышению доступности энергетической инфраструктуры в отношении членов СНТ и индивидуальных потребителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о садоводстве. Законом, который вступит в силу с 1 января 2019 года, определяются особенности правового положения некоммерческих организаций, создаваемых гражданами для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

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