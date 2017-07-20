Без дач: Госдума приняла закон о садоводстве и огородничестве

Москва, , 10:42 — REGNUM Закон о садоводстве Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля. Определяются особенности правового положения некоммерческих организаций, создаваемых гражданами для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Сокращается количество организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости, созданных для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства до двух: садоводческое некоммерческое товарищество (для ведения садоводства и дачного хозяйства) и огородническое некоммерческое товарищество (для огородничества).

Прописывается, что на огороднических участках нельзя будет возводить капитальные строения, только временные.

Устанавливается два вида взносов — целевые и членские, вступительные взносы отменяются. Закон также прописывает внесение взносов только безналичным путем.

Общая территория в дачных товариществах будет являться общей долевой собственностью, которая не подлежит банкротству или изъятию.

Закон позволяет гражданам ведение садоводства и огородничества без образования юридического лица. Но в случае желания правообладателей земельных участков быть членами товарищества, им предлагается такая возможность — как для собственников земли, так и для граждан, обладающих правами бессрочного пользования или аренды земельных участков.

Устанавливается, что лица, не являющиеся членами товарищества вправе знакомиться с внутренними документами товарищества и снимать с них копии, а также принимать участие в общих собраниях членов товарищества и вправе голосовать по следующим вопросам: о приобретении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности; о создании или приобретении имущества общего пользования и о порядке его использования; о передаче недвижимого имущества общего пользования в общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, в собственность субъекта РФ или в муниципальную собственность; об определении размера и срока внесения взносов членами товарищества, а также размера и срока внесения платы, за пользование имуществом общего пользования лицами, ведущими садоводство или огородничество на территории товарищества и не являющихся его членами.

Законодательство дополняется главой, касающейся государственной и муниципальной поддержки граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, а также создаваемых ими организаций в этой сфере. Предусматривается также упрощенный порядок лицензирования скважин для централизованного водоснабжения граждан, осуществляющих ведение садоводства и огородничества.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 г. При этом реорганизации некоммерческих организаций, ранее созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, не требуется. Учредительные документы, а также наименования таких организаций подлежат приведению в соответствие с новым законом при первом изменении учредительных документов таких организаций. Вопрос о безвозмездной передаче имущества общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, являющегося недвижимым имуществом, принадлежащим товариществу на праве собственности, в общую долевую собственность лиц, являющихся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества, должен быть вынесен на рассмотрение общего собрания членов такого товарищества не позднее 1 января 2024 г.

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