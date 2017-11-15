Дублин, 15 ноября, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Определились все участники чемпионата мира по футболу 2018 года от европейской отборочной зоны. Последней право участия в мундиале завоевала сборная Дании.

Benny Футбол

В ответном стыковом матче, который прошёл в Дублине, датчане разгромили сборную Ирландии со счётом 5:1. Счёт открыли ирландцы, на 6-й минуте мяч в ворота отправил Шейн Даффи.

В составе датской команды хет-трик оформил полузащитник Кристиан Эриксен. А также гол с пенальти забил нападающий Никлас Бендтнер. Еще один мяч ирландцы отправили в свои ворота, это сделал защитник Сайрус Кристи.

В первом матче, прошедшем 11 ноября в Копенгагене, команды сыграли вничью 0:0.

Таким образом стали известны все участники чемпионата мира от Европы. По итогам стыковых матчей на мировое первенство пробились Швейцария, Хорватия, Швеция и Дания.

Ранее напрямую из отборочных групп на чемпионат мира вышли команды Франции, Португалии, Германии, Сербии, Польши, Англии, Испании, Бельгии и Исландии.

Напомним, жеребьёвка турнира пройдёт 1 декабря в Москве. Чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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