Сборная Италии уступила сборной Швеции и не приедет на ЧМ-2018

Рим, , 08:28 — REGNUM Сыгранные стыковые матчи в европейском отборочном турнире показали, что сборная Италии по футболу уступила сборной Швеции и не приедет на чемпионат мира впервые с 1958 года, следует из результатов двух встреч итальянской и шведской национальных команд.

В первом стыковом матче в Швеции со счетом 1:0 победила шведская сборная. Состоявшийся в ночь на 14 ноября второй матч был сыгран вничью.

Сегодня итальянской сборной нужно было забить минимум один гол, однако все 19 ударов мячом оказались безрезультативными — большинство были отбиты голкипером шведов Робином Ольсеном, и четыре раза мяч попадал в створ.

Таким образом, Италия не прошла в финальную часть ЧМ-2018.

Напомним, сборная Италии — одна из самых титулованных команд на чемпионате мира. Четырежды команда становилась победителем в ЧМ, в последний раз это произошло в 2006 году.

Команде не удалось квалифицироваться на ЧМ лишь один раз — 1958 году.

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В настоящее время известны 29 из 32 команд, принимающих участие ЧМ-2018. В их число входят сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Марокко, Туниса, Сенегала Швейцарии, Хорватии, Швеции.

Ранее стало известно, что сборная Швейцарии пробилась на чемпионат мира 2018 года. В стыковых матчах она обыграла команду Северной Ирландии.

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