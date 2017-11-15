Пекин, 16 ноября, 2017, 01:16 — ИА Регнум. В 2016 году торговый дисбаланс между Китаем и США составлял порядка $350 млрд, однако последний визит Дональда Трампа в Китай стал шагом к изменению положения. Общая сумма контрактов, подписанных между двумя странами, составила более $255 млрд. Сюда входят сделка по развитию производства сжиженного природного газа на Аляске, покупка Пекином у Вашингтона самолетов Boeing и другие соглашения. О чем говорит готовность Китая к столь дорогостоящему пакету соглашений, пишет редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

futureatlas.com Флаги США и Китая

Обращает на себя внимание, что, например, соглашение по развитию сектора СПГ на Аляске стоимостью $43 млрд пока что представляет собой договор о намерениях; что же касается Boeing, то до 2036 года Китаю потребуется самолетов более чем на $1,1 трлн, от которых означенные $27 млрд составляют всего 3%. Иными словами, если Трампу эти договоренности нужны, чтобы избежать упреков со стороны противников в сохранении весомого торгового дисбаланса, то Пекину, вероятно, просто пришлось пойти на подобную щедрость.

Военной, технологической и финансовой силы Китая, видимо, пока еще недостаточно для открытого оппонирования Штатам, и допустить переход торгово-экономической и геополитической конфронтации к открытым формам Пекин не может. Сейчас ему нужно время, за которое он сможет укрепить как внутренний рынок, так и идеологические позиции власти среди граждан. Два срока, ждущие Си Цзиньпина на посту, необходимо использовать расчетливо, без начала открытой конфронтации с Вашингтоном. Купить президента США в этом смысле — хороший способ выиграть время.

Какое это имеет отношение к России, читайте в статье: О чем говорит Великая сделка Пекина и Вашингтона?

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