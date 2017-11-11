Юрий Баранчик, , 20:56 — REGNUM

Перед саммитом АТЭС во Вьетнаме президент США Дональд Трамп нанес визит в Китай, в ходе которого был подписан целый ряд торгово-экономических соглашений, общая сумма которых составила более 255 млрд долларов. Наиболее крупной стала сделка между консорциумом с участием крупнейшей китайской государственной нефтяной компании China Petrochemical Corp по развитию сектора сжиженного природного газа на Аляске стоимостью 43 млрд долларов.

Также Пекин купит у Вашингтона на 37 млрд долларов 300 самолетов Boeing. Сделка включает 260 узкофюзеляжных Boeing-737 и 40 широкофюзеляжных Boeing-787 и Boeing-777. Также достаточно весомой является соглашение стоимостью 12 млрд долларов между компанией Qualcomm Inc и тремя китайскими производителями телефонов по продаже своих чипов.

Общая сумма американо-китайских торгово-экономических соглашений, несомненно, внушительная и говорит о том, что стратегия Дональда Трампа в отношении Пекина, по крайней мере, публичная, дала свои плоды. Китай пошел на подписание достаточно большого в финансовом плане пакета соглашений. Теперь по возвращении в США никто не сможет упрекнуть Трампа в том, что он не смог продавить Китай по вопросу сокращения торгового дисбаланса между двумя странами, который в 2016 году составил около 350 млрд долларов.

Больший подарок Вашингтону только смогла сделать Саудовская Аравия с целью задобрить хозяина Белого дома: в ходе визита Дональда Трампа в Эрь-Рияд было подписано инвестиционных соглашений на сумму в 380 млрд долларов, в том числе, военных контрактов на сумму в 110 млрд долларов.

Вместе с тем, как показывает первый анализ, соглашение по развитию сектора сжиженного природного газа на Аляске стоимостью 43 млрд долларов является пока договором о намерениях. Что касается самолетов, то до 2036 года Китаю потребуется более 7,2 тыс. новых самолетов на общую сумму более 1,1 трлн долларов. Соответственно, на этом фоне 37 млрд долларов — всего 3% от планируемых трат Китая на авиатехнику.

То есть, несомненно, что Пекин сделал очень много для того, чтобы визит действительно стал историческим и чтобы общим объемом сделок Трамп мог закрыть рот своим оппонентам в США. Однако для чего это сделал Пекин? Единственная версия состоит в том, что Пекин еще недостаточно финансово, технологически и военно силен, чтобы оппонировать американцам открыто. Поэтому с целью максимально не допустить скатывания имеющейся торгово-экономической, а также все более нарастающей геополитической конфронтации к открытым формам, в которых Пекину, даже при всем размере своей экономики, пока нечего противопоставить США, и было принято решение о таком подарке.

Пекин нуждается во времени для упрочения внутреннего рынка и усиления идеологических позиций Компартии внутри страны. У Си Цзиньпина вперед еще два срока. И это время надо использовать с толком, не ввязываясь, пока Пекин недостаточно силен, в конфронтацию с США. И покупка президента США является хорошим способом выиграть время.

Да, оппоненты США в Вашингтоне недовольны тем, что Трамп и Цзиньпин нашли общий язык и смогли договориться в торгово-экономической плоскости, тем самым сделав практически невозможной попытку обострить двусторонние отношения. Но сделать в ближайшее время они ничего не смогут, так как промышленные лоббисты США сделкой полностью удовлетворены. Пекин получил время, с этим успехом наших китайских товарищей можно только поздравить.

Кроме того, благодаря этой сделке резко снизилась и конфронтация вокруг целиком и полностью надуманной северокорейской проблемы — если КНДР никто не будет трогать, то и такого вопроса в мировой повестке дня не будет. Соответственно, развитие событий показало глубокую концептуальную неправоту тех экспертов, которые прогнозировали, что итогом встречи Путина и Трампа будет размен Украины на КНДР.

Как мы указывали в материале «Как Москва и Вашингтон разводят восточноевропейских кроликов», это невозможно по многим причинам. Одной из них является и следующая:

«Северная Корея это идеальный военный капкан для США, его строили более 60 лет. Единственное решение — это ядерный удар. Но весь мир будет крайне против, и из многих стран всех американцев поголовно просто вышлют под улюлюкание. Оказывать военное давление на Китай США не смогут, не разобравшись с Северной Кореей. Азия, Европа и Африка — это единый континент и США его могут потерять как свою колонию, неосмотрительно затеяв очередной военный конфликт».

Как мы видим, военное решение проблемы КНДР — это ловушка, и многие в США это понимают. Поэтому глупо менять КДР на Украину, так как после КНДР мировые акции США стремительно обесценятся. Что же касается Украины, то именно США необходима реализация Минских соглашений, иначе Украина пойдет вразнос и станет недогосударством или бывшим государством очень быстро. Соответственно, разрушение очередного государства после Ливии, Ирака, попыток это сделать в Египте, Сирии, Турции, нанесет еще один серьезный удар не только по теории цветных революций, но и по позициям США в мире.

В контексте вышеизложенного, необходимо отметить, что если Китай получает время для технологического переоснащения и усиления своих позиций в мире, то это время появляется и у России. Исторический же опыт говорит, что главное для России — это иметь для развития мирное время, и чем больше будет этот промежуток между войнами, тем лучше.