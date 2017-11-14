Москва, 14 ноября, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Российский рубль сохраняет 14 ноября тренд на ослабление в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Несмотря на то, что нефть остается дорогой — котировки Brent располагаются у максимумов с лета 2015 года, — присутствует несколько сильных катализаторов, которые играют против российской валюты.

«Так, невооруженным глазом видно падение интереса инвесторов к российскому долгу — рынок распродает то, что закупил ранее. Подобная тенденция наблюдается и в фондах других развивающихся экономик», — пояснила Бодрова.

По ее словам, стратегия carry trade теряет эффективность по мере того, как растет американская процентная ставка — российская ставка при этом сокращается недостаточными темпами.

Продажи в секторе ОФЗ длятся шесть недель, но именно сейчас они вошли в свою пиковую стадию.

«Еще один сильный фактор, играющий против рубля, кроется в покупках иностранной валюты компаниями, которым предстоят масштабные погашения внешнего долга уже через пару недель», — отметила эксперт.

Добавим, 14 ноября доллар США к настоящему времени стоит 59,67 руб. (+0,5%). Евро торгуется по 69,92 руб. (+0,9%).

Официальные курсы ЦБ РФ на среду, 15 ноября, составляют 59,62 руб. за американскую валюту и 69,67 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 44 и 76 копеек соответственно.

Читайте также: Рубль остается в заложниках, нефть сдерживается