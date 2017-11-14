Рубль остается в заложниках, нефть сдерживается

Москва, , 15:06 — REGNUM Российский рубль остается под давлением на волне нескольких причин. Первой и наиболее важной является выплата в конце года по государственным и корпоративным долгам, что заметно увеличивает спрос на валюту на внутреннем валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

«Кроме этого, недавнее заявление Минфина РФ об увеличении объемов покупок иностранной валюты способствует ослаблению валютного курса.

Также негативом для российской валюты является перспектива укрепления американского доллара и весьма вероятное понижение основной процентной ставки ЦБ РФ до 8% на заседании регулятора в этом месяце.

Ожидаемое сужение спрэда между ставками ФРС и ЦБ РФ будет снижать интерес кэрри-трейдеров к облигациям Федерального займа (ОФЗ). На этой волне ожидается продолжения ослабления рубля к доллару до отметки в 60 рублей, а к евро до 70 рублей», — пояснил Костенко.

Цены на сырую нефть корректируются после взлета в последнюю неделю. В фокусе инвесторов увеличение добычи нефти американскими «сланцевиками», а также компаниями, добывающими «черное золото» традиционным способом.

По его мнению, это сдерживает восходящую тенденцию нефтяных цен, которые могут продолжить снижение, если публикуемые 14 и 15 ноября данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, покажут рост запасов.

«Это может оказать дополнительное давление на котировки нефти и привести к продолжению коррекционного снижения для марки Brent к отметке в 61 доллар за баррель, а для сорта нефти WTI к 55,75 доллара за баррель», — полагает эксперт.

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