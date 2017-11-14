Манила, 14 ноября, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Вашингтона нацелены в том числе на продвижение СПГ из США на европейском рынке. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев 14 ноября на пресс-конференции по итогам саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита (ВАС).

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По словам Медведева, использование ряда положений закона о санкциях, принятого летом президентом США Дональдом Трампом, станет ударом в первую очередь по бизнесу и интересам граждан ЕС. Усилится напряжение на рынке третьих стран, так как новые проекты не будут воплощены в жизнь, не исключены и какие-либо изменения, связанные с ценами.

Американский закон о санкциях глава правительства РФ назвал в определенной степени «инструментом конкурентной борьбы для продвижения СПГ из США» на рынок Европы, нарушающим принципы добросовестной конкуренции.

Не замечать этого нельзя, добавил Медведев. Более того, многие представители европейского бизнеса и отдельные политики Евросоюза возмущены таким поведением Вашингона.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2017 года глава США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции». Противниками в данном случае выступают Россия, Иран и КНДР. Предполагается, что президент США сможет вводить санкции против лиц, инвестирующих в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн ежегодно или $1 млн единовременно. В документе также оговаривается противодействие российскому проекту «Северный поток-2».

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