Понедельник, 13 Ноября 2017 года
10:11:40 МСК

Медведев назвал санкции инструментом «конкурентной борьбы»

Экономика

Премьер-министр правительства РФ предложил партнерам использовать возможности российской транспортной инфраструктуры, железные дороги, аэропорты и высокоскоростные каналы цифровой связи

Медведев назвал санкции инструментом «конкурентной борьбы»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Манила, 13 ноября 2017, 09:37 — REGNUM  Экономические санкции, как протекционистский метод, используются в качестве инструмента конкурентной борьбы, заявил 13 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на 31-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле.

Читайте также: В Маниле официально открылся саммит АСЕАН

Выступая на пленарном заседании саммита российский премьер-министр охарактеризовал текущее состояние дел в мировой экономике, отдельно выделив вопросы, связанные с санкционным влиянием на экономику стран-конкурентов:

«все чаще используются методы так называемого нового протекционизма, когда экономические санкции становятся инструментом конкурентной борьбы», — заявил Медведев.

Отметив готовность Российской Федерации к участию в проектах АСЕАН, премьер-министр правительства РФ предложил партнерам использовать возможности российской транспортной инфраструктуры, железные дороги, аэропорты и высокоскоростные каналы цифровой связи.

Кроме того, Медведев подчеркнул важность и серьезный потенциал для членов АСЕАН российской инфраструктуры Северного морского пути.

Читайте также: В Маниле протестуют против приезда Трампа на Филиппины

Напомним, 13 ноября на Филиппинах открылся 31-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Российскую Федерацию на форуме представляет премьер-министр Дмитрий Медведев, прибывший в Манилу накануне. В день открытия планируется выступление председателя правительства РФ на первой сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017 на тему: «Строим, строим, строим. Развитие инфраструктуры для строительства будущего».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономическая конкуренция в Азиатско-Тихоокеанском регионе

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить