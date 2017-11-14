Сочи, Краснодарский край, 14 ноября, 2017, 12:09 — ИА Регнум. В городе-курорте Сочи жителям пристройки к общежитию пришлось спасаться от огня, прыгая из окон здания. Пожар в Центральном районе города на улице Чебрикова произошёл сегодня утром, 14 ноября. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь охватил почти 200 кв. м площади.

23.mchs.gov.ru Пожар в Сочи

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В Краснодаре горит жилой дом: эвакуированы 400 человек

Людей из здания пришлось спешно эвакуировать. Всего, по данным чрезвычайного ведомства, эвакуированы 50 человек.

«С окон прыгали на полотно», — сообщают очевидцы.

Скриншот со страницы ДТП и ЧП/ Сочи vk.com/dtpsochi Пожар

«Горит второй этаж пристройки общаги где Сбербанк, огонь перекинулся на сам жилой дом (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM )», — делились пользователи в соцсетях.

По словам горожан, там ужас что творится, «скорая не успевает людей увозить». Появились в Сети и первые видео с места пожара.

Автор видео Сочи ИнформБюро

Официальные данные о пострадавших разнятся. Так, по информации городского управления здравоохранения, пострадали 14 человек. А источник в экстренных службах, который цитирует ТАСС, сообщил о шести пострадавших и одном погибшем.

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Что стало причиной возгорания, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуировать жильцов общежития пришлось и в ноябре 2016 года. Пожар случился в здании по улице Защитников Кавказа в Адлерском районе Сочи. Огонь прошёлся по площади 300 кв. м. Но в тот раз обошлось без пострадавших.