В Краснодаре горит жилой дом: эвакуированы 400 человек

Краснодар, , 21:05 — REGNUM Шестиэтажный жилой дом загорелся в Краснодаре вечером 15 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Прокофьева поступило в 17:55. К моменту прибытия пожарных на место ЧП огонь охватил мансардный этаж дома, общая площадь пожара — 1,5 тысячи квадратных метров.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте продолжают работу пожарные.

Из дома эвакуированы жители — всего около 400 человек, сообщило ТАСС.

Глава региона Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь жителям загоревшегося дома.

«Люди сейчас попали в беду. Необходимо создать условия, чтобы абсолютно все погорельцы и те, чье жилье пострадает при тушении пожара, были размещены на ночь или более длительное время в комфортных условиях, чтобы никто не остался на улице, на холоде», — подчеркнул губернатор.

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