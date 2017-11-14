Белоруссия, 14 ноября, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Потребительская кооперация в средних, малых, микрогородах и селах Белоруссии умирает, а частным предпринимателям, которые, как надеются власти, должны будут прийти на смену магазинам Белкоопсоюза, совсем невыгодно работать в деревнях с весьма скромным по численности населением. С подобной проблемой столкнулся уже не один населенный пункт. В частности, как сообщило издание Naviny. by 13 ноября, из-за либерализации экономики без магазина может остаться деревня Местино (Березинский район), располагающаяся в 35 километрах от райцентра.

Иван Шилов ИА REGNUM Малый бизнес в Белоруссии

Так, стало известно, что в деревне Местино, где постоянно проживает 27 человек, а в дачный период численность населения возрастает, планируется закрыть единственный магазин. Заместитель председателя правления Березинского райпо Валентина Борисевич объяснила, что эту меру применят только на зимний период из-за того, что магазин терпит убытки, которые могут увеличиться в отопительный сезон.

Вместо магазина в зимнее время в Местино будет приезжать автолавка. Для Березинского района это привычная практика: здесь таким образом обслуживается уже 150 населенных пунктов. Борисевич отметила, что таких автолавок в районе семь, где есть «все социально значимые группы товаров». В Местино автолавка будет заезжать два раза в неделю. Содержать магазины, которые себя не окупают, в условиях развивающейся конкуренции невозможно, подчеркнула заместитель председателя правления Березинского райпо.

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Жительница Минска Елена Рогач, для которой Местино — родная деревня, и поэтому здесь она проводит весь дачный период, заявила, что недавно узнала о запланированном закрытии единственного магазина. По словам женщины, большая часть жителей деревни — пенсионеры, в том числе инвалид Великой Отечественной войны. Люди были категорически против закрытия магазина, Рогач по этому поводу даже ходила на прием к руководству Минского облпотребсоюза, но там ее просто поставили перед фактом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2002 году в Белоруссии был принят и одобрен закон «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь». Целью потребкооперативов является удовлетворение материальных и иных потребностей членов потребительских обществ и населения страны унитарными предприятиями и учреждениями. Таким образом, планировалось обслуживать сельское население. Однако с потребительской кооперацией в республике давно возникли проблемы. Еще в 2014 году с критикой в адрес Белкоопсоюза из-за его технической отсталости и неконкурентоспособности выступил президент Александр Лукашенко.

Доходы потребительских кооперативов значительно сокращают частные торговые сети, которые часто организуют даже массовую перевозку граждан к своим магазинам. Масла в огонь добавляет еще и то, что теперь в сельской местности, небольших городах расцветает нелегальная торговля.

Потребительские кооперативы, которые должны удовлетворять все материальные потребности населения небольших городов и деревень, не справляются со своей задачей. В результате в последние годы магазины Белкоопсоюза часто закрывают. Если еще в 2015 году торговая сеть потребительской кооперации республики включала девять тысяч магазинов (6200 работали в селах), то в 2017 году этот показатель сократился до 8,1 тысячи (5700 — в деревнях).

Власти, в свою очередь, обратили внимание на проблему довольно поздно, а решать ее хотят за счет частного бизнеса. Напомним, что в конце сентября в Белоруссии вступил в силу закон о торговых предприятиях в сельской местности, которые организуют общественное питание, бытовое обслуживание. Бизнесу здесь предоставят различные льготы, в том числе налоговые. Однако многие эксперты сомневаются в том, что частные предприниматели ринутся развивать свой бизнес из города в село, где численность населения и его покупательная способность ниже.