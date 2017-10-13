Потребкооперативы в Белоруссии загоняют в угол?

Минск, , 16:56 — REGNUM Чтобы повысить экономическую устойчивость потребительских кооперативов в Белоруссии, с начала 2018 года к ним станут применять новые требования и нормативы финансовой достаточности. Ряд нововведений закреплен в постановлении правления Национального банка республики от 28 сентября 2017 года №397. Об этом сегодня, 13 октября, сообщили в пресс-службе регулятора.

Задачей введения новых мер в отношении потребительских кооперативов в Белоруссии является повышение их финансовой устойчивости, гарантирование исполнительных обязательств, обеспечение быстрого дистанционного контроля Нацбанком. Для реализации этого, например, планируется увеличить в два раза (до ста базовых величин) минимальный размер паевого фонда потребкооперативов. Также предусматривается введение нормативной общей ликвидности с минимальным объемом в 100% и его расчет.

Потребительские кооперативы, которые могут привлекать средства от частных лиц — не участников объединения, теперь должны будут соответствовать новым критериям. Какие это критерии, пока не уточняется. Еще одно нововведение — с 1 января 2018 года потребкооперативы должны будут в своих финансовых отчетностях фиксировать данные о просроченной задолженности, чтобы можно было создавать резерв для покрытия убытков, если они будут, или резерв для списания долгов, которые, скорее всего, не удастся покрыть.

Напомним, что в декабре 2001 года палата представителей Белоруссии приняла закон «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь», а в январе 2002 года его одобрил совет страны. Цель потребкооперативов — удовлетворение материальных и иных потребностей членов потребительских обществ и населения страны унитарными предприятиями и учреждениями. В потребкооперативы добровольно объединяются либо граждане, либо юридические лица. Потребительскую кооперацию сегодня в республике составляют 93 районных общества, которые объединены в пять областных союзов: Брестский, Витебский, Гомельский, Минский, Могилевский, а также Гродненское областное потребительское общество.

За счет потребкооперативов обеспечивается торговое обслуживание сельского населения. В малых сельских пунктах население может приобретать товары через стационарную торговую сеть и автомагазины. Такие объединения также организуют закупки излишков сельскохозяйственной и дикорастущей продукции у населения.

В то же время потребительскую кооперацию Белоруссии давно критикуют на всех уровнях власти и само население. Президент республики Александр Лукашенко в 2014 году заявлял, что «Белкоопсоюз» технически серьёзно отстает и неконкурентоспособен в современных условиях.

Сегодня в сельской местности Белоруссии и небольших городах распространена нелегальная торговля. Причем такие «предприниматели» не всегда довозят до жителей товар, а деньги берут заранее. А торговые сети сокращают в разы доходы потребительских кооперативов, поскольку осуществляют организованные массовые перевозки жителей к крупным магазинам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 26 сентября в Белоруссии вступил в силу закон о торговых предприятиях в сельской местности, которые организуют общественное питание, бытовое обслуживание. Для них теперь действуют различные налоговые льготы, упрощение аренды помещений, а государственные здания, сооружения могут отчуждать для индивидуальных предпринимателей. Таким образом, государство поддерживает не потребкооперативы, которые оказались в тяжелом экономическом положении, а сельский бизнес.

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