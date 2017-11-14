Вашингтон, 14 ноября, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Резолюция ООН против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дала возможность американским военным присутствовать на территории Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, информирует пресс-служба ведомства.

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«ООН заявила, что мы в принципе можем преследовать ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И мы там, чтобы уничтожить их», — сказал Мэттис, отвечая на вопрос журналистов о юридических основаниях размещения военного контингента в Сирии.

При этом министр обороны США не пояснил, какой именно документ ООН он имеет в виду.

Мэттис добавил, что американские военные останутся в регионе до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована женевским процессом под эгидой ООН. В противном случае, пояснил он, позже придется столкнуться с террористами «версии 2.0».

Напомним, что Вашингтон не получал от Совета Безопасности ООН разрешения на военные действия в Сирии. Сирийские власти считают присутствие американских сил в стране незаконным, так как соответствующей санкции США они не выдавали. ВКС РФ, воюющие в Сирии против террористов с 2015 года, действуют по официальной просьбе Дамаска.

Вести на территории других стран военные действия администрация США вправе только с разрешения Конгресса. Однако это положение нарушается.

Так, в настоящее время операции против боевиков в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене выполняются под предлогом того, что Конгресс разрешил вести борьбу с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане после терактов «9/11».

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