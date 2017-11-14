Посол РФ в США: заявление Путина и Трампа по Сирии вселяет оптимизм

Вашингтон, , 05:50 — REGNUM Совместное российско-американское заявление по итогам переговоров на высочайшем уровне на саммите АТЭС в городе Дананге (Вьетнам) вселяет оптимизм, сообщил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

Комментируя одобренные на встрече российским президентом Владимиром Путным и американским президентом Дональдом Трампом документы, российский дипломат сказал:

«Контакты двух наших президентов, документы, которые были одобрены двумя нашими президентами в Дананге, они вселяют оптимизм».

По словам Антонова, у Вашингтона и Москвы есть общие цели — такие как борьба с международным терроризмом. На этом и должна строиться совместная работа двух стран.

Напомним, Путин и Трамп провели встречу на саммите АТЭС 11 ноября. Одним из итогов стало совместное заявление, в котором говорится, что «конфликт в Сирии не имеет военного решения». Ситуацию в этой ближневосточной стране нужно урегулировать политическим путем.

Отметим, что обе стороны подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии — в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

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