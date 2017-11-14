Омск, 14 ноября, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Неожиданный поворот произошёл в борьбе за пост мэра Омска. Наиболее вероятный, по мнению политологов, кандидат на эту должность, и. о. мэра Омска Сергей Фролов получил «предложение, от которого невозможно отказаться».

Александр Бурков (слева) и Сергей Фролов

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 ноября, в областном правительстве, врио губернатора Омской области Александр Бурков предложил Фролову должность своего заместителя в региональном кабинете министров. Фролов в новой должности должен будет курировать жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, дороги.

14 ноября Бурков встретился с Фроловым и предложил ему войти в состав правительства региона.

«Я предлагаю вам войти в состав кабинета министров в должности заместителя председателя Правительства и курировать блок строительства жилищно-коммунального комплекса, жилищной инспекции и управления стройнадзора. Это тот ключевой сектор, который требует усиления. Наряду с проблемами дольщиков, а уже 30 домов выявлено по реестру, остаются вопросы жилищного строительства — увеличение темпов, создания условий роста спроса и снижения стоимости квадратного метра, чтобы жилье было доступнее нашим гражданам. Колоссальные проблемы в сфере жилищно-коммунального комплекса», — сказал врио главы региона.

«Предлагаю вам возглавить непростой блок вопросов и двигаться вперед с учётом вашего опыта работы и знаний в вопросах ЖКХ», — подытожил Александр Бурков.

По словам врио губернатора, необходимо синхронизировать программы области и города:

«Мы должны учитывать интересы Омска и всех муниципальных образований».

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В свою очередь, Сергей Фролов признался, что для него это предложение стало неожиданным.

«Готов возглавить этот блок. Многое из этих направлений я прошёл специалистом. Если вы мне доверяете, я готов», — заявил он.

Распоряжение о назначении Фролова на новую должность может быть подписано уже 15 ноября.

По мнению политолога Инны Ветренко, логика Александра Буркова в данном случае совершенно понятна:

«На место Станислава Гребенщикова (экс-заместитель председателя правительства Омской области — прим. ИА REGNUM ) кого-то ставить нужно. В то же время, это самое провальное направление. И у Буркова нет своих людей, которых можно привести и поставить на это сложное направление деятельности. Поэтому он искал из тех, кто есть в регионе. И из всех тех, кто близок к этой сфере деятельности, более эффективен Фролов, он это показал, будучи исполняющим обязанности мэра Омска. Поэтому и последовало такое предложение со стороны Буркова в адрес Фролова».

Политолог подчеркнула, что это «очень сильно отразится на выборах мэра Омска»:

«На мой взгляд, более достойной кандидатуры, чем Фролов, в этом списке не было. Хотя выборы и конкурентные. Поэтому как дальше будут развиваться события, сказать сложно. Одно могу сказать, в данном случае речь не идёт об устранении Фролова из борьбы за кресло градоначальника. Думаю, что здесь имеет место именно взвешенное решение Буркова. Однако я бы на месте Фролова поступила иначе. Я бы всё-таки отказалась от столь лестного предложения и осталась бы претендентом на должность мэра, потому что он явный фаворит и уже показал, что умеет управлять городом».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 октября 2017 года в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе Виктор Назаров ушёл в отставку с поста главы Омской области. Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от «Справедливой России», уроженец Свердловской области Александр Бурков.

Что касается ситуации в столице Омской области, прямые выборы мэра Омска были отменены в 2015 году. С 2012 года городом управлял Вячеслав Двораковский, выигравший выборы градоначальника. Весной 2017 года в Омске предприняли первую попытку выбрать мэра «по-новому», однако она провалилась, так как оба допущенных до выборов кандидата сняли свои кандидатуры.

В июле текущего года Двораковский ушёл в отставку с поста мэра. И. о. главы города стал первый заммэра Сергей Фролов. Вторую попытку выборов мэра назначили на ноябрь.

Изначально о своём намерении побороться за кресло градоначальника заявили 55 человек, в том числе и. о. мэра Фролов. Тогда из уст политологов звучали высказывания о том, что Фролов является одним из немногих «реальных кандидатов» на должность мэра.

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В следующий этап прошли не все кандидаты: были зарегистрированы 37 человек из 55. Собеседование с кандидатами состоится 17 ноября. До конца ноября депутаты горсовета должны выбрать нового мэра Омска.

Напомним, также в списке зарегистрированных кандидатов значатся министр экономики Омской области Оксана Фадина и экс-министр природных ресурсов и экологии региона Александр Винокуров.