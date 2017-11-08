«Делить уже нечего»: омский губернатор хочет быть в одной команде с мэром

Омск, , 14:52 — REGNUM Врио губернатора Омской области Александр Бурков, назначенный на эту должность в октябре 2017 года, считает, что новый мэр Омска должен быть стратегом.

Своё мнение по поводу будущего градоначальника Бурков высказал сегодня, 8 ноября, знакомясь с членами Общественной палаты Омской области.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, член Общественной палаты Тамара Синичникова спросила врио губернатора, кого он видит в роли нового мэра Омска. Бурков ответил: стратега.

«Моя позиция — человек, который придёт на эту должность, должен обладать стратегическим мышлением. Второе — мэр должен работать с губернатором в одной команде, потому что область — единый организм. Делить уже нечего, настала пора созидать и понимать интересы не только «своей улицы» и своих политических амбиций. Человек должен переживать за весь регион. Эти две вещи имеют для меня принципиальное значение», — заявил врио главы региона.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 2012 года Омском руководил Вячеслав Двораковский, выигравший последние всенародные выборы мэра. В 2015 году прямые выборы главы Омска отменили. Теперь мэра выбирают депутаты горсовета. Этому предшествуют конкурсные процедуры.

В апреле 2017 года в Омске предприняли первую попытку выбрать мэра. Однако она провалилась. Оба допущенных до выборов кандидата сняли свои кандидатуры.

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В июле мэр Вячеслав Двораковский заявил о том, что уходит в отставку. И. о. главы города стал первый заммэра Сергей Фролов, который позже объявил о своём намерении побороться за кресло градоначальника.

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Вторую попытку выбрать мэра депутаты решили предпринять осенью. Приём документов от претендентов на должность мэра стартовал 2 октября. В итоге заявились 55 кандидатов, 20 из них уже зарегистрированы, остальным дали возможность донести недостающие документы. Сколько кандидатов в итоге продолжат борьбу за кресло мэра, станет известно в ближайшее время.

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Планируется, что имя нового градоначальника миллионного города депутаты назовут уже в ноябре.

Напомним, в октябре в Омской сменился губернатор. Виктор Назаров ушёл в отставку 9 октября. Врио главы региона стал справоросс Александр Бурков.

7 ноября на встрече с представителями ветеранских организаций Бурков заявил, что в Омской области должно быть «единство власти»:

«Нельзя, чтобы город жил своей жизнью, а область своей. При всех преимуществах географического положения — на пересечении воздушных и железнодорожных путей, нас обошли другие, соседние регионы, создавшие логистические центры. Потерянных возможностей много, и это отбросило Омск назад. Нет единства в усилиях власти».

Добавим, отношения прежних мэра и губернатора были противоречивыми. Открытого противостояния не было, но и диалога — тоже. Об этом зимой 2017 года Двораквоский сам заявил в интервью местным СМИ.

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