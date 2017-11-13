Санкт-Петербург, 13 ноября, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Иконы Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге, который до февраля 2017 года входил в состав государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», пострадали с тех пор, как его передали в распоряжение Русской православной церкви. Об этом со ссылкой на комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) сообщает депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский («Яблоко»).

Юлия Карнаева ИА REGNUM Церковная служба в Сампсониевском соборе

КГИОП недавно проверил состояние внутреннего убранства памятника федерального значения и, по запросу депутата, доложил о результатах. Как сообщает ведомство, интерьер собора «в целом находится в удовлетворительном состоянии», но были обнаружены повреждения.

«По визуальному осмотру иконостаса <…> на иконах центрального иконостаса выявлены следующие локальные изменения: мелкие сколы и царапины красочного слоя, следы подтеков, набрызги воска, черные пятна неизвестного происхождения», — говорится в ответе комитета депутату.

Борис Вишневский отмечает, что набрызги воска являются результатом «проведения церковных служб».

«Практика показывает, что РПЦ не слишком заботится о состоянии переданных ей объектов культурного наследия. Зато яростно пытается ограничить возможности органов охраны памятников и общественных организаций, работающих в этой сфере, контролировать состояние переданных РПЦ объектов культурного наследия. И понятно, почему: они полагают, что можно делать все, что хотят, с переданными им памятниками», — заявляет депутат.

Читайте также: Ревизоры подтвердили нарушения при передаче РПЦ Сампсониевского собора

Напомним, ранее обнаружилась незаконная перепланировка в Юбилейном домике Сампсониевского собора. КГИОП подтвердил нарушения «обязательных требований в сфере сохранения объектов культурного наследия». Это произошло после того, как в феврале 2017 года Сампсониевский собор был передан РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Вместе с самим зданием собора в руки РПЦ перешли колокольня, часовня и «Юбилейный домик».

Читайте также: Подтверждены нарушения в переданном РПЦ комплексе Сампсониевского собора

Кроме того, Контрольно-счетная палата Петербурга заявила, что храм отдали церкви без соблюдения всех необходимых по закону условий. Так, музейные ценности оказались в распоряжении не Санкт-Петербургской епархии, а прихода при храме, что ставит под вопрос законность всей процедуры передачи собора.

Читайте также: Сампсониевский собор: храм в честь Полтавской победы вернули православным

Сампсониевский собор, построенный на Выборгской стороне в XVIII веке по указанию Петра I в честь Полтавской победы, с 1984 года находился в составе Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», в здании была развернута музейная экспозиция. В соборе находятся более 140 объектов музейного фонда России.

В 2000 году собор открылся для посетителей в качестве музея. В мае 2002 года в храме-памятнике были возобновлены богослужения, с 2010 года они стали ежедневными. 5 февраля 2017 году храм полностью передан в пользование РПЦ.