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Сампсониевский собор: храм в честь Полтавской победы вернули православным

Общество
Директор ГМП «Исаакиевский собор» передал настоятелю Сампсонивского собора настоящие, а не символические, ключи от храма
1 / 30 Сампсониевский собор
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Сампсониевский собор

Санкт-Петербург, 5 февраля 2017, 19:19 — REGNUM  Сампсониевский собор на Выборгской стороне в Санкт-Петербурге — один из немногих сохранившихся в городе храмов XVIII века — передан в пользование Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви.

28 / 30 Церемония передачи собора в честь святого Сампсона Странноприимца в пользование Санкт-Петербургской епархии
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Церемония передачи собора в честь святого Сампсона Странноприимца в пользование Санкт-Петербургской епархии

Торжественная церемония передачи собора прошла 5 февраля при участии священнослужителей, прихожан, представителей городских властей и почетных гостей. Ей предшествовало праздничное богослужение.

4 / 30 Божественная литургия в день передачи собора РПЦ
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Божественная литургия в день передачи собора РПЦ

Как сообщает официальный сайт Санкт-Петербургской митрополии, божественную литургию возглавил благочинный Выборгского округа протоиерей Александр Будников. Ему сослужили настоятель Сампсониевского собора архимандрит Серафим (Шкредь) с клиром и другие священнослужители. В знак отмечаемого сегодня церковного праздника был совершен молебен новомученикам и исповедникам Церкви Русской — всем, кто пострадал за веру от начала революционных событий и примерно до 1953 года. В их числе был и настоятель Сампсониевского собора в 1930-х годах.

11 / 30 Жители Выборгского района, прихожане собора
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Жители Выборгского района, прихожане собора

Протоиерей Александр Будников отметил, что после полной передачи Сампсониевского собора в пользование Церкви здесь открываются все возможности для созидания полноценной общины верующих.

8 / 30 Музейная история Сампсониевского собора завершилась
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Музейная история Сампсониевского собора завершилась

По завершении литургии Николай Буров, директор ГМП «Исаакиевский собор», в состав которого входил храм в честь святого Сампсона Странноприимца, передал настоятелю, архимандриту Серафиму, реально используемые, а не символические, ключи от Сампсониевского собора.

13 / 30 Николай Буров, директор ГМП «Исаакиевский собор»
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Николай Буров, директор ГМП «Исаакиевский собор»

«Здесь нет фальшивого ключа, сделанного как сувенир. Все ключи — настоящие. Старинный — алтарный ключ, вот ключи от собора и от приходского домика, где можно будет открыть воскресную школу», — пояснил директор музея.

16 / 30 Передача настоящих ключей от собора
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Передача настоящих ключей от собора

«У нас в городе очень мало сохранившихся храмов XVIII века. Это храм намоленный, поскольку находился в центре первого градского кладбища, пусть и снесенного сейчас. Память о церковном XVIII веке — иконостас, иконы. Это достояние всего российского народа, а на приход ложится задача поддержания, сохранения, а может еще и реставрации», — цитирует Николая Бурова сайт сайт Санкт-Петербургской митрополии.

30 / 30 Церемония передачи Сампсониевского собора Русской Православной Церкви
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Церемония передачи Сампсониевского собора Русской Православной Церкви

В свою очередь отец Серафим напомнил собравшимся, что передаваемый сегодня собор — храм воинской славы, построенный в честь Полтавской победы. Настоятель поблагодарил директора ГМП «Исаакиевский собор» и всё музейное сообщество за воссоздание исторического облика Сампсониевского собора. «Сотрудничество между храмом и музеем не прекращается, потому что нужно поддерживать святыни храма в надлежащем виде», — отметил отец Серафим.

14 / 30 Настоятель собора — архимандрит Серафим (Шкредь)
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Настоятель собора — архимандрит Серафим (Шкредь)

Во время общения с прессой Николай Буров пояснил, что музейная экспозиция из Сампсониевского собора будет перемещена в музейное здание на Большой Морской улице, на обустройство которого уйдет как минимум три года. Там же будет представлена и экспозиция из Смольного собора, ранее переданного РПЦ.

5 / 30 Большинство вопросов прессы было связано с судьбой Исаакиевского собора
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Большинство вопросов прессы было связано с судьбой Исаакиевского собора

Архимандрит Серафим (Шкредь) сообщил журналистам, что в Сампсониевском соборе «будет развиваться приходская жизнь, которая была невозможна, когда функционировал музей». По его словам, за находящийся в соборе 141 предмет музейного фонда приход отвечает совместно с музеем.

7 / 30 В 1984 году Сампсониевский собор передали музею «Исаакиевский собор», благодаря которому он был отреставрирован
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
В 1984 году Сампсониевский собор передали музею «Исаакиевский собор», благодаря которому он был отреставрирован

«Заверяем, что будем беречь, сохранять эти святыни и совместно их реставрировать», — подчеркнул настоятель. Кроме того, в часы, свободные от богослужений, в соборе будут проводить экскурсии.

20 / 30 Сампсониевский собор — один из старейших храмов Петербурга
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Сампсониевский собор — один из старейших храмов Петербурга

Напомним, деревянная церковь в честь святого Сампсона Странноприимца была заложена императором Петром I на Выборгской стороне в 1709 году в честь победы над шведами под Полтавой. Полтавская битва произошла 27 июня (10 июля по новому стилю), когда православная церковь поминает Святого преподобного Сампсония Странноприимца, этим и объясняется название храма.

19 / 30 Фрагмент иконостаса Сампсониевского собора
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Фрагмент иконостаса Сампсониевского собора

В 1728—1740 годах вместо деревянной церкви была построена каменная, в стиле барокко. Освящение храма состоялось 19 августа 1740 года, при императрице Анне Иоанновне. К 200-летию Полтавской победы, в 1909 году, Сампсониевской церкви был присвоен статуса собора. Тогда же напротив храма появился памятник Петру I.

9 / 30 Внутри Сампсониевского собора
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Внутри Сампсониевского собора

В 1930-х годах храм был закрыт, здание использовалось различными структурами как магазин, склад и в других целях. Здание пострадало в годы блокады. В 1984 году Сампсониевский собор собор вошел в состав ГМП «Исаакиевский собор». В 2000 году собор открылся для посетителей в качестве музея. В мае 2002 года в храме-памятнике были возобновлены богослужения, с 2010 года они стали ежедневными. Наконец, в 2017 году храм полностью передан в пользование РПЦ. В Сампсониевском соборе находится старейший колокол на всем Северо-Западе, не так давно отмечалось его 250-летие, отмечают в Санкт-Петербургской епархии.

15 / 30 Сампсониевский собор — один из немногих храмов Выборгской стороны
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Сампсониевский собор — один из немногих храмов Выборгской стороны

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Читайте ранее в этом сюжете: Сампсониевский собор в Петербурге директор Исаакия передаст РПЦ

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