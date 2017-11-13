Манила, 13 ноября, 2017, 09:16 — ИА Регнум. В Маниле сотни людей протестуют против приезда президента США Дональда Трампа на Филиппины, где стартовал саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает 13 ноября The Manila Times.

Дональд Трамп

По данным издания, протестующие попытались прорвать полицейский кордон. Для разгона демонстрантов сотрудники пожарной охраны применили водометы. В результате столкновений один из правоохранителей получил ранения.

Кроме того, участники акции принесли с собой картонную конструкцию с изображением Трампа и руками в виде фашистской свастики, которые держат мешок с деньгами, бульдозер, пистолет и ракету с ядерной боеголовкой.

Под лозунги «США Империалисты!» и «Стоп военной американской машине!» протестующие сожгли чучело.

Напомним, накануне Дональд Трамп прибыл в Манилу для участия в саммите АСЕАН. За несколько часов до его приезда толпа демонстрантов вышла на акцию протеста, где выкрикивали антиамериканские лозунги, а также сожгли флаг США. Участники протеста попытались пройти к американскому посольству, однако правоохранители остановили их водометами.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 ноября, президент Филиппин Родриго Дутерте официально открыл 31-й саммит АСЕАН в Маниле. В мероприятии примут участие лидеры 19 государств, накануне в столицу Филиппин прибыл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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