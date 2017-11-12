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Трамп прибыл в Манилу

Политика

12 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также прибыл в столицу Филиппин, где пройдет саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Восточноазиатский саммит (ВАС)

Трамп прибыл в Манилу
Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп

Манила, 12 ноября 2017, 17:39 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 12 ноября, прибыл на Филиппины. Об этом сообщает Associated Press.

«Трамп прибыл на Филиппины, чтобы принять участие в международных саммитах», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также прибыл в столицу Филиппин город Манилу, где пройдет саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Восточноазиатский саммит (ВАС).

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Деятельность президента США Дональда Трампа

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