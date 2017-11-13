Манила, 13 ноября, 2017, 07:49 — ИА Регнум. 31-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в котором примут участие лидеры 19 государств, официально открылся в Маниле (Филиппины). Об этом передает в понедельник, 13 ноября, корреспондент ТАСС.

Mil.ru АСЕАН 2017. Филиппины

В приветственном слове президент Филиппин Родриго Дутерте напомнил присутствующим о том, что в октябре текущего года правительственные войска освободили от боевиков город Марави. Кроме того, Дутерте поблагодарил представителей международного сообщества, оказавших Филиппинам помощь в борьбе с террористической угрозой.

«Наши встречи в ближайшие 2 дня и содержательные дискуссии коснутся важных международных проблем, включая терроризм и экстремизм, ставшие угрозой для мира и стабильности в нашем регионе», — сказал филиппинский лидер, добавив, что он приносит извинения за то, что «задал такой тон в самом начале» мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в столицу Филиппин город Манилу, где пройдет саммит АСЕАН. Официальный визит Медведева продлится 3 дня.

13 ноября председатель правительства РФ выступит на первой сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017 на тему: «Строим, строим, строим. Развитие инфраструктуры для строительства будущего».

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