Вашингтон, 13 ноября, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Создатели политического триллера «Карточный домик» не готовы закрыть проект, несмотря на скандал вокруг актера Кевина Спейси, обвиненного в сексуальных домогательствах и педофилии. Сценаристы заняты переработкой сюжета сериала, передает CNN.

Цитата к/с «Карточный домик». реж.Джеймс Фоули, Робин Райт, Джон Дэвид Коулз 2013.США Кейвин Спейси

31 октября компания Netflix приостановила работу над шестым, заключительным сезоном многосерийного фильма. Появились предположения, что сериал вовсе останется без финала.

Однако теперь стало известно, что сценарий может быть изменен — в последнем сезоне, вероятно, не будет главного героя, президента США Фрэнка Андервуда в исполнении Спейси. В настоящее время сценаристы работают над новой версией событий.

Телеканал напоминает, что в основу американского сериала лег британский проект, в котором рука убийцы обрывает жизнь основного персонажа Фрэнсиса Уркхарта, послужившего прототипом Андервуда.

Продюсеры Netflix пока не комментируют публикации о будущем проекта. Именно за ними, какими бы ни были итоги работы сценаристов, останется последнее слово. По данным источника телеканала, судьба «Карточного домика» станет известна до 23 ноября.

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