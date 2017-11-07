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Вайнштейн и Спейси пройдут реабилитационную программу «Нежный путь»

Культура

Актер и продюсер собираются лечиться от «сексуальной наркомании»

Лос-Анджелес, США, 7 ноября 2017, 08:10 — REGNUM  Кевин Спейси и Харви Вайнштейн будут вместе лечиться от «сексуальной наркомании», звезда «карточного домика» и известный продюсер выбрали один реабилитационный центр, об этом 7 ноября сообщило издание Metro.

Центр носит название The Meadows, учреждение расположено в штате США Аризона. Оно предлагает 45-дневную программу называющуюся «Нежный путь», в ходе которой производится «лечение сексуальных наркоманов».

«Кевину Спейси потребуется некоторое время для оценки ситуации и лечения. В настоящее время никакой иной информации нет», — сказали представители актера.

Издание пишет, что в ходе программы, предлагаемой центром, его пациенты занимаются различным творчеством, в том числе — изобразительным искусством, а также получают консультации специалистов.

Напомним, ранее актер Энтони Рэпп заявил, что в 1986 году (когда ему было 14 лет) он стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Кевина Спейси. Последний сообщил, что не помнит эпизод 30-летней давности, но извиняется за свое поведение, если оно действительно имело место.

Харви Вайнштейна также обвинили в сексуальных домогательствах около голливудских 50 актрис. Впоследствии актер был выведен из состава таких организаций как Американская академия киносскусств и Гильдия продюсеров Америки.

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