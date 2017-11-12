Анкара, 12 ноября, 2017, 19:22 — ИА Регнум. Власти Турции подписали соглашение с Российской Федерацией на покупку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, потому что не смогли получить аналогичное предложение из США и ЕС. Об этом, как передает Bloomberg, сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Goodvint ЗРК С-400

«Турция рассчитывала на схожие системы из США, ЕС и НАТО, но не смогла получить необходимые предложения, которые включают в себя доступ к технологии и совместному производству», — говорит Йылдырым.

По его словам, предложений, которые бы оправдали ожидания Турции, не было, поэтому турецкая сторона «заключила соглашение с Россией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM контракт между Москвой и Анкарой о поставках зенитных ракетных систем С-400 был подписан 12 сентября 2017 года. Стоимость сделки между РФ и Турцией составила более $2 млрд.

13 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он также обсуждал с главой РФ Владимиром Путиным возможность покупки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500.

Читайте также: Турция заплатит РФ за С-400 более $2 млрд