Санкт-Петербург, 11 ноября, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Депутатам в России теперь предстоит быть предельно осторожными на встречах с гражданами, которые их избрали. И если такое собрание вдруг перерастёт в митинг, депутат обязан будет каким-то образом ее пресечь. Как именно — никто не знает.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Горожане на акции «Марш в защиту Петербурга», март 2017 г

Как уже сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд РФ 10 ноября вынес постановление по делу о федеральном законе №107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях».

Этот закон был принят летом 2017 года и ввел дополнительные ограничения для народных избранников на формат встреч с населением. Так, без согласования (на практике зачастую — «без разрешения») чиновников можно встречаться с людьми только в неких «специально отведенных местах» и во дворах.

Как считали заявители в КС, в лице думской оппозиции, получается, что остальные встречи нужно регламентировать по довольно жесткому закону о митингах, то есть, новый закон приравнивает депутатов к организаторам публичных мероприятий. В этом они видят дискриминацию депутатского корпуса, особенно перед чиновничеством.

Но КС РФ признал оспариваемую норму конституционной. Встречи избирателей с парламентариями носят, как правило, открытый и массовый характер, и законодатель вправе определить порядок проведения встреч, считает Конституционный суд. Если депутата позвали во двор многоквартирного дома, чтобы отчитаться перед местными жителями, и вдруг недовольные пенсионерки принимаются вести себя, будто на протестной акции, а встреча «перерастает» в митинг, она тут же подпадает под закон о митингах.

КС признаёт, что избиратели могут застать любимого депутата и врасплох, посреди улицы, и начать раздавать ему наказы или требовать отчета. Но это собрание следует немедленно прекратить, если возникает угроза безопасности граждан, нормальному функционированию инфраструктурных объектов или другая опасность.

«Если встреча депутата с избирателями стихийно, спонтанно перерастает в митинг, то в этом случае депутат обязан прекратить встречу. И уже в установленном порядке подавать уведомление, ведь депутат может провести встречу и в форме митинга», — пояснил судья КС РФ Николай Бондарь.

По словам Бондаря, квалифицировать, образовался ли из обычной встречи митинг или нет, можно в судебном порядке. Но отсутствие правоприменительной практики сурово сковало судей, и ответить точно, что в подобных ситуациях следует предпринимать, он не смог.

«Сама природа этого законодательства такова, что здесь очень важна практика. КС в этой ситуации оценивал новый закон в порядке так называемого абстрактного нормоконтроля. Поэтому мы, конечно же, не могли моделировать варианты, которые «могут возникнуть», а исходили из оценки нормативного акта в соотношении с Конституцией», — сказал Николай Бондарь.

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Но некоторые петербургские депутаты, которые после массовых народных выступлений по поводу Исаакиевского собора лишились возможности встречаться с избирателями в количестве больше ста человек, полагают, что практического опыта у них достаточно, чтобы раздавать оценки.

«Эта формулировка — полный бред. Я считаю, что решения Конституционного суда не имеют к Конституции ни малейшего отношения. К сожалению, КС пришел в такое состояние, что готов признать конституционным что угодно», — категорично отозвался депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский.

Он полагает, что никаких критериев встреч депутатов с избирателями вообще быть не может, а парламентарий в праве сам выбирать форму, в какой он будет общаться с гражданами.

«Абсурд в том, что представители законодательной ветви власти должны испрашивать разрешения у исполнительной власти встретиться с теми, кого законодатели представляют. Закон абсолютно неконституционен с самого начала, и его единственная цель — не позволить оппозиционным депутатам встречаться с гражданами», — убежден Вишневский.

Депутат Заксобрания от «Партии роста» Максим Резник сообщил, что приедет, куда угодно, если только позовут его избиратели. Но решение КС считает бесполезным. «На мой взгляд, это решение абсолютно ничего не меняет, всё равно остается широкое поле для трактований», — заметил Резник.

Например, КС и в этом постановлении в очередной раз указал, что «согласование» с чиновниками вовсе не значит, что они могут произвольно отказывать провести мероприятие в том месте и в то время, какое желают организаторы. Если же следует отказ, то причины должны быть вескими, а альтернативная площадка — «территориально доступна» для граждан.

Петербургский опыт говорит о том, что все эти факторы трактуются обычными людьми и чиновниками, как правило, достаточно произвольно. Так, на недавних слушаниях по поводу законодательства о митингах в Мариинском дворце представитель комитета по законности, правопорядку и безопасности Санкт-Петербурга заявил, что массовые акции, стремящиеся привлечь внимание к какой-то проблеме, вполне можно проводить в Полюстровском парке или на других «выселках» — ведь транспорт в городе развит неплохо, и «при желании можно добраться в самую отдаленную точку не только Петербурга, но и Ленобласти».

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Интерпретациями озаботилась и руководитель фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова. «Мне кажется, это очень размытая формулировка. Что значит «встреча перерастает в митинг»? Кто это будет оценивать, как определить, что это митинг? Есть только два критерия: численность участников и наличие звукоусиливающей аппаратуры. В общем-то и всё», — рассуждает коммунистка.

Она не смогла припомнить ни одного случая, когда в ее практике избиратели на встрече с депутатом вдруг стихийно принимались митинговать. И ни один из опрошенных корреспондентом ИА REGNUM петербургских парламентариев ничего подобного вспомнить не смог — ни Вишневский, ни Резник, ни руководитель фракции «Единой России» Александр Тетердинко.

Он, в свою очередь, согласен с постановлением Конституционного суда. Единоросс подчеркнул, что скопления народа всегда опасны, особенно если правоохранительные органы не обеспечили контроль за происходящим.

«Думаю, если встреча депутата с избирателями переходит в не совсем санкционированное и законное публичное мероприятие, необходимо предпринять все возможные меры, чтобы ее прекратить, — считает Тетердинко. — В толпе могут быть различные негативные последствия: и задавить могут, и, не дай боже, какой-то теракт. Естественно, если должным образом уполномоченные органы не уведомлены, что это митинг, нужно делать всё возможное, чтобы его остановить».

Впрочем, как именно депутат должен останавливать несанкционированные массовые акции, никто не знает. Тетердинко предлагает призвать собравшихся разойтись и уведомить правоохранительные органы о стихийном митинге. Резник говорит, что и раньше обращал внимание полиции на провокаторов, чтобы те их «обезвредили», но эффект достигался далеко не всегда. К Борису Вишневскому ходят только цивилизованно, так что и у него нет опыта «разгона» незаконных митингов, хотя с провокаторами он тоже пытался бороться — безуспешно.

«Единственное, что может исполнительная власть — по просьбе депутата направить туда правоохранителей, чтобы пресечь, например, попытки провокаций. Но реагирует полиция на этих провокаторов, мягко говоря, не всегда. Хотя у меня как-то обходилось. Более того, когда люди собираются на встречу с депутатом, они сами довольно эффективно отсекают любых провокаторов», — заметил Вишневский.

Ольга Ходунова вообще считает, что парламентарий должен оставаться с избирателями до конца, независимо от того, как разворачивается ситуация. В первую очередь, он должен уважительно ответить на все возникшие вопросы граждан.

«Никакого «ребята, расходитесь, заканчиваем» быть не может. И тем более нельзя прерывать встречу каким-то силовым способом. Парламентарии должны думать прежде всего о гражданах и их интересах, а все эти силовые штучки — это не для депутата. Если даже подобная ситуация возникла, то депутат должен присутствовать до конца. Он должен ответить на все вопросы и вступить в диалог с правоохранительными органами. Объяснить, что он не может немедленно выполнить их требования (разойтись), а выполнит по истечении какого-то времени, когда ответит на все вопросы граждан», — убеждена депутат от КПРФ.