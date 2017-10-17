Петербург стал примером дискриминации при рассмотрении громкого дела в КС

Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM Конституционный суд РФ начал рассматривать дело о законности приравнивания встреч депутатов с избирателями к митингам и другим массовым акциям, передает 17 октября корреспондент ИА REGNUM.

В КС обратилась группа депутатов Госдумы, которые требуют признать неконституционным федеральный закон №107, который требует от парламентариев спрашивать разрешения чиновников для того, чтобы встретиться с избирателями вне «специально отведенных мест».

Заявители полагают, что это это дискриминирует депутатов, препятствует исполнению парламентариями всех уровней своих полномочий, а также нарушает права граждан на индивидуальные и коллективные обращения к народным избранникам.

Судья КС Николай Бондарь поинтересовался у заявителей в ходе заседания, сложилась ли, по их мнению, правоприменительная практика, которая либо поддерживала бы, либо ставила под сомнение их позицию.

Депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что приведет лишь один пример, которого, на его взгляд, более чем достаточно.

«В Петербурге в рамках публичных мероприятий в гайд-парках в соответствии с законом Петербурга требуется уведомление для частного лица, не являющегося депутатом, в органы исполнительной власти, если это частное лицо хочет провести встречу более чем 200 человек. Но если в гайд-парке встречу организует не частное лицо, а депутат, то порог уже не 200, а 100 человек. То есть для депутата предусмотрены более жесткие нормы петербургским законодателем», — сказал Шеин.

Напомним, подобные жесткие требования в законах Северной столицы появились после того, как в гайд-парке на Марсовом поле в центре города зимой и весной 2017 года собирались многотысячные народные сходы, где присутствовали депутаты Заксобрания, которые собирали эти встречи для обсуждения передачи Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви.

Позднее Заксобрание большинством голосов «Единой России» установило ограничение, согласно которому встречу избирателей с депутатами нужно согласовывать со Смольным, если будут присутствовать более сотни человек. А летом городское правительство исключило Марсово поле из списка гайд-парков, лишив город единственной такой площадки в центре.

Напомним, оспоренный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях» вступил в силу 18 июня 2017 года.

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Закон ввел дополнительные ограничения для проведения депутатами всех уровней встреч с избирателями. Закон разграничивает встречи, которые проводятся без предварительной подачи уведомления — в помещениях, специально отведенных местах и на внутридворовых территориях, и встречи в форме публичных мероприятий, которые предполагают необходимость согласования по закону о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. В последнем случае закон приравнивает депутатов к организаторам публичных мероприятий и обязывает предупреждать органы исполнительной власти об их проведении.

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