Луганск, 11 ноября, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Возврат Луганской Народной Республики в состав украинского государства невозможен, заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий в эфире канала «Луганск 24».

Gtrklnr.com Лидер Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий

В передаче «Без комментариев» ГТРК ЛНР он сообщил, что кроме присоединения к России, никакого пути у ЛНР нет.

«За внешний политический курс республики отвечает глава. Поэтому слушайте, что говорю я. А я всегда говорил, что кроме как пути в Россию у нас другого пути нет, и никуда мы больше не пойдем, и никуда мы возвращаться не будем», — сказал глава республики.

Кроме заявлений о внешнеполитическом курсе ЛНР, Игорь Плотницкий назвал сегодняшнюю Украину «пепелищем» и «свадьбой в Малиновке».

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«А куда возвращаться? На пепелище? У нас нет той Украины, которая была до войны», — добавил Плотницкий.

Также глава ЛНР заметил, что государственности на Украине нет, как и экономики, исторические корни обрезаны, а к «нацистам и бандеровцам» вернуться невозможно.

Напомним, по сообщениям пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР, только за 9 ноября Луганская Народная Республика подверглась обстрелам украинской артиллерии 11 раз, по Донецкой Народной Республике украинские силовики били 24 раза.

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