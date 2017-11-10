Ереван, 10 ноября, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян не считает помехой хорошие отношения между Ереваном и Тегераном для налаживания отношений Армении с Израилем. Об этом он заявил в интервью израильскому общественному телевидению ITV24 в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

МИД Армении

«У нас хорошие отношения с соседним Ираном, сотрудничаем в различных областях. Берите в расчет то, что границы с двумя другими соседями — Турцией и Азербайджаном — закрыты. Иран и Грузия — это два наших соседа, с которыми у нас не только естественные отношения, но и активное сотрудничество. И мы предпринимаем усилия для развития двустороннего сотрудничества и партнерства», — отметил армянский министр.

В ответ на вопрос, не является ли это препятствием для развития отношений между Арменией и Израилем, Налбандян ответил: «Я не думаю, что это может стать препятствием для развития армяно-израильских отношений, как не являются для этого препятствием отношения Израиля с какой-либо соседней Армении страной», — заявил глава МИД Армении.

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На вопрос о перспективах закупок Арменией израильского вооружения Налбандян ответил весьма уклончиво: «Торговля вооружением — это не торговля овощами, она всегда имеет темную сторону, которая может привести к негативным последствиям. Главное в отношениях Армении и Израиля, что мы не имеем препятствий для обсуждения каких-либо вопросов. Мы без стеснений обсуждаем даже чувствительные вопросы и пытаемся найти им решения».

Относительно открытия посольств в двух странах армянский министр заметил, что после открытия посольства Израиля в Ереване, Армения откроет посольство в Тель-Авиве.

На днях по приглашению премьер-министра Израиля Эдвард Налбандян посетил с официальным визитом Израиль, где помимо Беньямина Нитаньяху провел встречи со спикером Кнессета, министрами правительства и Армянским патриархом Иерусалима. несмотря на установление дипотношений между Арменией и Израилем в 1992 году, до сих пор страны еще имеют своих диппредставительств.