Арман Навасардян, , 13:34 — REGNUM

Обретя независимость, Армения первым делом начала устанавливать дипломатические отношения с другими странами. Этот процесс получил широкий политический резонанс и вселил гордость в наших вновь обретших независимость соотечественников как на родине, так и в диаспоре.

В атмосфере всеобщего ликования как-то выпал из поля зрения тот факт, что не были открыты посольства Армении в Тель-Авиве и Израиля — в Ереване.

Армянская сторона объясняла это нежеланием «обижать» дружественный Иран и портить отношения со странами арабского мира.

Это был один из недочетов, плохо просчитанных шагов армянской дипломатии, негативные последствия которого проявились сразу же и которые до сих пор дают о себе знать.

В дипломатической практике невозможно нормальное развитие отношений между странами без открытия посольств. (В настоящее время Израиль в Армении представляет посол этой страны в Грузии, а Армению в Израиле — наш посол в Египте.)

В дипломатии, как и в физике, вакуум не вечен. Его сразу же заполнили наши соседи Грузия и Азербайджан. Причем сделали это быстро и эффективно.

По мнению официального Тель-Авива, грузино-израильские отношения развиваются «стремительно и в верном направлении», и «26-вековая дружба двух народов будет продолжаться многие столетия». Для грузин Израиль — страна беспрецедентных успехов во всех областях, и грузинская мечта — видеть свою страну «кавказским Израилем».

Грузия активно развивает связи с Израилем в самых разных сферах, в том числе в области военного и технического сотрудничества. Она получает от Израиля беспилотники и совеременные артиллерийские системы, модернизирует танки Т-72, готовит армейские кадры.

Отношения Израиля с Азербайджаном гораздо глубже, многостороннее и перспективнее. Азербайджан — одно из немногих государств мусульманского мира (не считая Турции, Египта и Иордании), развивающее двусторонние связи с Израилем. Посольство этой страны довольно активно в Баку, который однако не спешит открывать свое дипломатическое представительство в Тель-Авиве, оправдывая свое решение тем, что Азербайджан опасается негативной реакции арабского мира и Ирана. Это дипломатический блеф, не что иное, как двойные стандарты. Одного факта, что на территории Азербайджана размещена электронная система разведки, контроля над иранской ядерной программой, достаточно, чтобы понять, насколько сильно Азербайджан «любит» мусульман и насколько он искренен в своих чувствах. Азербайджан и Израиль объединяют политические, стратегические, экономические и культурные интересы. Отношения между Баку и Тель-Авивом не нарушила даже напряженность, возникшая между Турцией и Израилем в 2011 году. Наряду с Россией Израиль является основным поставщиком современных вооружений в Азербайджан. Здесь действуют заводы по сборке израильских беспилотников и современных видов вооружений. По данным Азербайджана, военная техника, наносившая удары по позициям армянской стороны во время четырехдневной апрельской войны 2016 года, была преимущественно израильской.

Во время неофициальных встреч израильтяне пытаются убедить нас в том, что их отношения с Азербайджаном носят исключительно экономический, деловой характер и никак не связаны с политическими вопросами. Конечно же, это не так. Азербайджан связывает с Израилем ряд политических обстоятельств: а) явно проазербайджанская позиция израильского государства в карабахском противостоянии, б) торпедирование процесса признания Геноцида армян в Кнессете, в) попытки вбить клин между армянским и еврейским лобби США в угоду политическим интересам Баку и Анкары, г) стремление установить прочные связи с администрацией Дональда Трампа посредством Израиля.

Что касается Армении, то нужно сказать, что наши отношения с Израилем в минувшие 25 лет развивались по ниспадающей. Между нами нет мало-мальски ощутимых политических и экономических связей. (По данным Национальной статистической службы Армении, объем торговли между двумя странами в 2016 году составил всего 8 миллионов 525 тысяч долларов или 0,1 процента всего внешнеторгового оборота Армении.) Кажется, что с обеих сторон было сделано все возможное, чтобы отдалить друг от друга наши государства, возвести между ними незримую стену. На уровне правительства отношение к Израилю было холодным и пассивным, а в армянском обществе и на страницах прессы периодически муссировалась мысль о том, что евреи принимали активное участие в преступлении 1915 года, Израиль не признает Геноцид армян, евреи «не любят и завидуют армянам» и вообще с ними нельзя иметь каких-либо отношений, поскольку на нас обидится дружественный Иран. Все тот же синдром.

Израиль платит нам той же монетой. Кнессет большинством голосов периодически отклоняет резолюцию о признании Геноцида армян. Противники нормализации двусторонних отношений, а их немало, культивируют мысль о том, что «Армения — один из лидеров антисемитизма на постсоветском пространстве, что там всегда плохо относились к евреям». Средства массовой информации, в частности влиятельная «Иерусалим пост», выступают с антиармянских позиций. За всем этим ясно проглядываются уши турок и азербайджанцев, скоординированно работающих против урегулирования армяно-израильских отношений, причем как в самом Израиле, так и в Соединенных Штатах Америки и других странах.

При таком уровне двусторонних взаимоотношений можно считать политическим сюрпризом и весьма интересным поворотом пожелания сблизиться с Арменией, которые высказываются в Израиле.

В Ереван прибывают израильские делегации на уровне министерств и парламента, а также общественно-политические деятели этой страны. В числе последних достоин упоминания визит в Ереван и Степанакерт Авигдора Эскина, вызвавший истерию в Баку. Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби подписал в Ереване ряд межгосударственных соглашений с министрами иностранных дел и культуры. Он заявил, что его страна «хочет развивать дружественные отношения с Арменией». В сентябре в нашей стране проходил третий форум общественной организации «Армения-Израиль», а по случаю 20-летия Армяно-Российского (Славянского) университета была организована научная конференция с участием представителей университета Тель-Авива. В январе Израиль посетила армянская парламентская делегация. На фоне ожидаемого развития двусторонних взаимоотношений в обеих столицах лелеют надежды на участие двух стран в интеграционных процессах. Не исключено, что благодаря Армении Израиль может подключиться к инфраструктурным проектам ЕврАзЭС, в частности к коридору Север-Юг. Армянская авиакомпания ведет переговоры с армяно-израильской торговой палатой об открытии в Гюмри логистического центра.

Некоторые эксперты в Ереване и Тель-Авиве поговаривают о прорыве и оттепели в армяно-израильских отношениях.

Воздерживаясь от соблазна подтверждать или отвергать эти эмоциональные настроения, попытаемся понять причины происходящих перемен, их внутреннюю логику с позиций Израиля и Армении.

Израиль:

1. «Внезапное» стремление Тель-Авива изменить внешнеполитический вектор в отношении Армении обусловлено глобальными геополитическими процессами, ситуацией и балансом сил в регионе.

2. Параллельно многосторонним связям с Грузией и Азербайджаном Израиль, исходя из своих далеко идущих стратегических интересов, намерен урегулировать отношения с выпавшей из его «дипломатической географии» Арменией.

3. Созданное США и возглавляемое Саудовской Аравией «малое ближневосточное НАТО» в силу своей антииранской направленности должно было рассматриваться Тель-Авивом в качестве дружественного альянса. Однако это искусственное образование отнюдь не внушает ему доверия. Именно поэтому израильская дипломатия ищет пути, делает все, чтобы Израиль не стал «бутербродом» для двух мусульманских государств — Саудовской Аравии и Ирана. Кроме того, Израиль будет стремиться к нормализации отношений с Арменией с учетом того, что она является членом ОДКБ и единственным стратегическим союзником России на Южном Кавказе. В Тель-Авиве считают, что этот шаг в какой-то степени обеспечит безопасность Израиля в условиях нынешней турбулентности региона. В Израиле понимают, что в плане снятия напряженности в отношениях с Ираном Армения куда предпочтительнее Азербайджана. (В неофициальных беседах израильские деятели не скрывают намерений Тель-Авива, ставя под сомнение надежность ирано-азербайджанских связей, несмотря на активные контакты в экономической и военной областях.)

4. В случае нормализации отношений с Ереваном Израиль постарается использовать армянскую диаспору в своих политических и иных целях.

Армения:

1. Развитие отношений с Израилем продиктовано нашими национальными интересами, необходимостью укрепления армянской государственности. Если сдвинуть двусторонние отношения с нулевой отметки, это позволит развивать сотрудничество в ряде важнейших отраслей — науке, высоких технологиях, банковской системе, здравоохранении, сельском хозяйстве, коммуникациях, торговле, транспорте и других. Не исключено и сотрудничество в военной промышленности, находящейся в этой стране на достаточно высоком уровне.

2. Армяно-израильское сотрудничество может развиваться в формате многосторонней дипломатии. Большую роль тут могут сыграть диаспоральные возможности обеих стран с использованием государственной и общественной дипломатии, а также с применением мягкой силы.

3. Не исключено, что со временем может возникнуть необходимость в армяно-израильском сотрудничестве в курдском вопросе, а также в политических и других процессах, происходящих в ближневосточном регионе.

4. В условиях глобальных геополитических изменений и при наличии благоприятной атмосферы Армения может стать посредником между Израилем и Ираном, что входит в стратегические планы Тель-Авива.

5. В 2016 году формируется военно-политический, экономический и культурный союз Израиля, Греции и Кипра (имеет антитурецкую направленность), открытый для других государств. Как нам кажется, присоединение или примыкание к этому альянсу укрепит связи Армении с перечисленными странами, будет способствовать расширению альтернативных внешнеполитических возможностей и действий Армении.

6. Нормализация двусторонних отношений будет способствовать сохранению и управлению армянским имуществом и церквами в Иерусалиме, а также укреплению их связей с Первопрестольным Эчмиадзином.

Арман Навасардян — заведующий кафедрой мировой политики и международных отношений Армяно-Российского университета, чрезвычайный и полномочный посол, кандидат политических наук, доцент.

Ереван