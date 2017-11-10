Донецк, 10 ноября, 2017, 15:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 9 ноября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 11 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 24 раз, сообщают 10 ноября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

Mil.gov.ua Украинская артиллерия

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 11 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Калиново, Фрунзе, Логвиново, Калиновка, Сокольники, Красный Лиман, Лозовое, Раевка, Желобок.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, зенитные ЗУ-23−2, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 24 раза. Под огнем оказались 15 населенных пунктов.

По данным Украины, двое военнослужащих ВСУ были ранены. Штаб «АТО» зафиксировал 19 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Славного.

На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Авдеевки, Крымского, Трехизбенки, Золотого, Валуйского, Старого Айдара.

Напомним, карательные батальоны украинских радикалов, воюющих на Донбассе против ДНР и ЛНР, призывают Киев начать полномасштабную военную операцию против ополченцев с применением фронтовой авиации.