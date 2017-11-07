Захарченко: Две артбатареи ВСУ уничтожены в ответ на обстрел Донецка

Донецк, , 01:01 — REGNUM Ликвидация двух артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины (ВСУ) последовала за обстрелом Донецка из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил журналистам глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.

По его словам, 5 ноября военные ДНР уничтожили две артиллерийские батареи и три блиндажа, один из которых являлся командным пунктом, корректировавшим огонь по Донецку. Таким образом, действия ВСУ не остались без ответа.

Захарченко добавил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не заинтересована в том, чтобы фиксировать подобные случаи обстрела Донецка. Факты такого рода подтвердят обстрел города с позиций украинских силовиков, что докажет вину Киева в развязывании конфликта.

Лидер ДНР предположил, что нарушение Киевом договоренностей по Донбассу обусловлено возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящем саммите АТЭС во Вьетнаме. В любом случае, обстрел жилых районов из реактивной артиллерии и минометов — это преступление, заключил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 ноября позиции армии ДНР и жилые кварталы Донецка были обстреляны из РСЗО «Град». Никто из мирных жителей не погиб, однако ранения получил один мужчина. По меньшей мере 10 квартир повреждены обстрелом. Пользователи соцсетей также сообщили о мощных артобстрелах города.

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