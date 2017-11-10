Вашингтон, 10 ноября, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Официальной встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом не будет, 10 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента США Сары Сандерс.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Отмечается, что отказ от встречи между лидерами США и России связан с озабоченностью США тем, что встреча не приведет к подлинному прогрессу по ключевым вопросам.

Ранее сообщалось, что на встрече Путина и Трампа может быть обсужден круг вопросов, касающихся военного конфликта в Сирии, а также напряженной ситуации вокруг КНДР.

Также предполагалось обсуждение сегодняшнего состояния российско-американских отношений. Кроме того, сам президент США заявлял, что планировал лично пообщаться с главой РФ Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, все же не исключает встречи Путина и Трампа сегодня в кулуарах АТЭС в формате «на ногах».

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Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл 10 ноября на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамский Дананг.

На сегодня у президента России был запланирован ряд встреч с лидерами Вьетнама, Китая, Японии, Филиппин. Также сообщалось о возможной встрече и с президентом США.