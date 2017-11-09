Ленинградская область, 9 ноября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Территорию Сайменского канала на границе России и Финляндии в районе финской Лаппенранты стоило бы сделать особой экономической зоной, где позволить майнить криптовалюту. Об этом 9 ноября заявил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

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Парламентарий считает, что это нововведение особенно актуально в год 100-летия провозглашения независимости Финляндии. Он планирует выйти с соответствующей инициативой.

Владимир Петров уточняет, что сегодня запрещен ввоз в РФ оборудования для майнинга криптовалют.

«Территория Сайменского канала исторически и юридически является российской, но дана в аренду Финляндии давно уже. Есть идея, чтобы территорию Сайменского канала сделать особой экономической зоной. Мне кажется, учитывая интерес молодежи старше 17 лет к майнингу и криптовалютам, стоит предпринимать не спекулятивные действия, а открыть возможность в эту особую экономическую зону ввозить оборудование для майнинга, и майнить биткойны, зарабатывать денежные средства собственным трудом, не входя ни в какие экономические риски», — сказал Петров.

Заметим, в связи со столетним юбилеем независимости Финляндии состоится дискуссионный форум с участием парламентской группы дружбы Финляндия-Россия финского парламента и парламентской группы по связям с Финляндией Государственной думы России.

Председатель рабочей группы Европейского союза приграничных областей Йоханнес Мойсио отметил важность укрепления российско-финских отношений в бизнесе, он признал, что на региональном уровне руки финских законодателей связаны.

«И в бизнесе, и в других сферах часто при переходе границ появляется много сложностей в законодательстве, бюрократии. Поэтому нам нужно стараться делать всё от нас зависящее, чтобы не усложнять, а, наоборот, упрощать наши отношения. В любых сферах самое главное — это понимание. Наверняка, любые деловые отношения всегда лучше, если мы можем проводить время вместе. Российско-финские отношения — это очень хороший пример для Европы и многих стран. Когда у нас есть соседи, то, конечно, хочется, чтобы отношения между соседями были позитивными. Нашим проектом уже заинтересовались в Европейском совете ЕС», — сказал Мойсио.

Он также упомянул о проекте запуска поезда Иматра-Светогорск, который обсуждается уже несколько лет. «Надеемся, у нас получится», — сказал Мойсио.

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Как сообщало ИА REGNUM, высказанная ранее идея губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко начать добычу криптовалюты с использованием энергетических мощностей Ленинградской АЭС в Сосновом Бору уже начинает обретать организационную практическую форму. Сейчас власти региона обсуждают ее с энергетиками.