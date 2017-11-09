Краснодар, 9 ноября, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Батареи в квартирах тысяч жителей кубанской столицы, несмотря на отопительный сезон, стали холодными. Причина отключения тепла — авария на теплотрассе. Как уточнили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС, сообщение о коммунальном ЧП поступило накануне, 8 ноября, около полуночи.

Josh Wedin Батарея отопления

Порыв произошёл на теплотрассе диаметром 500 мм на улице 70 лет Октября. В зону отключения попали 100 многоквартирных домов, в которых проживает почти 60 тыс. человек.

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«Ни школы, ни детсады, ни другие социально значимые объекты авария не затронула», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Аварийно-восстановительные работы ведет бригада АО «АТЭК Краснодартеплоэнерго». Также на место аварии направлена оперативная группа Краснодарского ПСГ.

Когда в квартиры снова поступит тепло, не уточняется. Отметим, что в настоящее время в Краснодаре температура воздуха составляет +10, а днём, по данным синоптиков, прогреется до +14.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в столице Краснодарского края начался официально с 11 октября. Однако уже в первые недели октября, когда в крае достаточно резко похолодало, в администрацию начали поступать жалобы от кубанцев на холодные батареи. Тепла не было практически во всех микрорайонах Краснодара — Гидрострой, Юбилейный, Фестивальный, Комсомольский.

Несвоевременная подача тепла стала поводом для критики со стороны губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Отдельно получил замечание за подготовку к отопительному сезону и мэр Краснодара Евгений Первышов. Кондратьев пообещал в случае поступления очередных жалоб отключать от тепла мэрию Краснодара.

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Напомним, крупная авария на теплосетях в Краснодаре произошла и в феврале 2017 года. Тогда без теплоносителя остались 45 тыс. человек. Также в зону отключения попали 27 социально-значимых объекта — школы, больницы, детсады.