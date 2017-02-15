45 тыс. человек остались без тепла в Краснодаре

Краснодар, , 08:45 — REGNUM В Краснодаре десятки тысяч горожан остались без тепла. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 15 февраля, причиной стала коммунальная авария.

Порыв на теплотрассе диаметром 300 мм произошел накануне в 23:25 на пересечении улиц Кавказская и Таманская. В зону отключения ресурса попали 45 тыс. человек. Кроме того, без тепла остались и 27 социально-значимых объекта — школы, больницы, детсады.

Последствия аварии устраняют сотрудники ОАО «Краснодартеплосеть».Всего задействовано 12 человек и три единицы техники.

Планируется, что батареи в домах жителей кубанской столицы снова станут теплыми уже в ближайшие несколько часов. Как уточнили в ведомстве, ориентировочное время окончания ремонтных работ и заполнение системы теплоносителем — 10:00.