Москва, 9 ноября, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Российская Федерация ответственна за те «ужасные международные отношения, которые сложились». Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак в интервью телеканалу CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

«Мы нарушили международное право, — сказала Собчак. — Крым — украинский с точки зрения международного права».

При этом Собчак отметила, что США должны разделять в своей санкционной политике власти РФ и обычных граждан. По ее словам, она поддерживает те ограничительные меры, которые введены против российских чиновников.

18 октября 2017 г. телеведущая Ксения Собчак заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента РФ, чтобы заменить своей фамилией в избирательном бюллетене отсутствующую графу «Против всех». 27 октября на встрече с избирателями журналистка сделала несколько провокационных заявлений про статус Крыма, предложив, в частности, провести на полуострове повторный референдум о самоопределении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей полуострова стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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