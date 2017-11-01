Собчак рассказала о своей «единственной связи» с Путиным

Москва, , 13:26 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак, ранее заявившая о намерении участвовать в президентских выборах в России, рассказала, что связывает ее с президентом России Владимиром Путиным.

«Моя единственная связь с Путиным — это то, что когда я была 10-летней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом (Анатолием Собчаком — прим. ИА REGNUM )», — заявила телеведущая в интервью Русской службе BBC.

Отвечая на вопрос о ее разговорах с Путиным, Собчак ответила, что у нее не было никаких встреч с российским лидером, кроме одной, связанной с кино.

«Я, кстати, для кино встретилась еще и с Медведевым (премьер-министр РФ Дмитрий Медведев — прим. ИА REGNUM ) и другими людьми, которые сделали большую политическую карьеру, а до этого работали с отцом», — добавила Собчак.

Телеведущая уверена, что те, кто говорят о ее разговорах с президентом, не предъявляя никаких доказательств, являются «вредителями, которые пытаются задушить ее в кремлевских объятиях».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кампания телеведущей Ксении Собчак по выдвижению в президенты России не была подготовлена в Кремле.

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