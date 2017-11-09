Дамаск, 9 ноября, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Сирийская армия при поддержке союзников, ВКС России и возглавляемых ливанской «Хезболлой» сил специального назначения взяла последний оплот террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приведя к полному краху самопровозглашенный халифат, передает 8 ноября Reuters со ссылкой на командующего в альянсе сил, выступающих на стороне Дамаска.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

«Последний оплот террористической группировки, город Абу-Кемаль свободен от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщил собеседник издания.

Война с террористами на Ближнем Востоке шла больше двух лет. В период наибольшего влияния в 2015 году «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировало просторы Ирака и Сирии, пренебрегая границами государств, наладив выпуск собственных денег и применяя собственные законы, которые допускали совершение терактов по всему миру.

8 ноября, после месячного противостояния в центральной и восточной Сирии, союзные армии группировки окружили и атаковали террористов в Абу-Кемале. Ключевую роль в последних сражениях сыграло ливанское шиитское движение «Хезболла», с его стороны оплот террористов атаковали силы специального назначения численностью личного состава в несколько сотен человек.

В настоящее время «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сохраняет контроль в некоторых районах пустынь и деревнях неподалеку от Абу-Кемаля, а также в населенных пунктах у границы с Ираком, в районах и «карманах» обеих стран. Однако, как ранее подчеркивали военные, данные силы уже не представляют той угрозы, что несли раньше.

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Отметим, что операция по захвату позиций в Абу-Кемале проводилась при участии ВКС России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли массированный удар по позициям боевиков вблизи города. В результате атаки были уничтожены склады оружия и боеприпасов, скопления боевиков и командные пункты террористов.

8 ноября представители ВС Сирии сообщили об окружении Абу-Кемаля, который оставался последним оплотом «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране.

Ранее ударные части сирийской армии прорвали трехлетнюю блокаду города Дейр-эз-Зора с западного направления и практически сразу перешли в наступление, окончившееся полным вытеснением террористической группировки.

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