Последний оплот ИГ* в Сирии окружен правительственными войсками

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 18:11 — REGNUM Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики и союзные им формирования замкнули кольцо окружения вокруг города Абу-Кемаль, который является последним оплотом террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Сообщается, что сирийская правительственная армия взяла Абу-Кемаль под полный огневой контроль — город простреливается со всех сторон.

В ближайшие несколько дней сирийская правительственная армия планирует зачистить город от террористов.

Таким образом последний крупный оплот ИГ на территории Сирии скоро будет ликвидирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября ударные части сирийской армии прорвали трехлетнюю блокаду города Дейр-эз-Зора с западного направления и практически сразу перешли в наступление на его восточных окраина.

Развивая наступательный успех сирийская армия уничтожила крупный оплот ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) близ Абу-Кемаля — в городе Меядин.

Дни ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии уже сочтены.