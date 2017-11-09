Брюссель, 9 ноября, 2017, 03:35 — ИА Регнум. Европейская комиссия не видит необходимости в строительстве газопровода «Северный поток 2», поскольку ожидает сокращения потребления газа в Европейском союзе, говорится в распространённом 8 ноября пресс-релизе ЕК.

Gazprom.ru
Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Как ожидается, импорт газа в Евросоюз останется стабильным к 2030 году с учётом сокращения объёмов внутреннего производства и потребления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, «принимая во внимание уже имеющуюся хорошо развитую инфраструктуру по импорту газа и ожидающийся рост конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа после 2020 года, Еврокомиссия не видит необходимости в новой инфраструктуре таких масштабов, как Nord Stream 2».

Также сообщается, что Европейский союз будет настаивать на сохранении транзита российского газа через территорию Украины и после 2019 года, когда истекает соответствующий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», который российская сторона продлевать не планирует.

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На текущей неделе Еврокомиссия представит пакет поправок к Газовой директиве Евросоюза, который предусматривает распространение ключевых принципов энергетического законодательства ЕС на все газопроводы. На сегодняшний день «Северный поток 2» не подпадает под действие газовой директивы, поскольку проходит через море, однако поправки изменят эту ситуацию. Документ должен быть одобрен Советом ЕС и Европарламентом.

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