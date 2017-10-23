Польша и Украина подписали письмо в ЕС против «Северного потока – 2»

Киев, , 12:49 — REGNUM Письмо Евросоюзу, направленное против строительства газопровода «Северный поток — 2», готовы отправить Украина и Польша, заявил 22 октября спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает УНН.

По его словам, письмо будет подписано несколькими странами, в частности Литвой, Эстонией, Латвией, Румынией, Молдавией и Грузией. Все эти страны готовы предъявить претензии Евросоюзу по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2».

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Парубий отметил, что Польша и Украина уже согласовали свои позиции относительно российского проекта во время конференции представителей парламентов Центрально-восточной Европы. В ближайшее время, подчеркнул глава Верховной рады, к Польше и Украине должна присоединиться Латвия.

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Напомним, ранее в «Газпроме» заявили, что проект «Северный поток — 2» будет запущен в 2019 году. В свою очередь, парламент Дании может принять законопроект, который не позволит России проложить газопровод по территории Дании. Тем не менее даже если такой закон будет принят, «Газпром» просто изменит направление маршрута прокладки газопровода, считают эксперты.

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