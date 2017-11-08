Москва, 8 ноября, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Вероятность того, что президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп проведут встречу на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, довольно «высокая». Об этом сообщил в среду, 8 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вероятность высокая (втсречи Путина и Трампа)», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, специальные службы определяют наиболее удобное время и формат для переговоров между лидерами двух стран.

Саммит АТЭС проходит в городе Дананг (Вьетнам) с 5 по 11 ноября. Кульминацией мероприятия станет встреча лидеров 21 страны 10−11 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует лично пообщаться с главой РФ Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, в котором он примет участие в рамках своего азиатского турне.

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