Нижний Новгород, 7 ноября, 2017, 09:34 — ИА Регнум. В Нижегородской области новый виток приобрел скандал с недостроенным жилым комплексом «Новинки Смарт Сити». Представители инициативной группы обманутых дольщиков утверждают, что региональный минстрой угрожает снести их недостроенные дома. Дольщики уверены, что это делается для того, чтобы вынудить их создать НКО и согласиться на достройку домов за свой счет с получением компенсаций из областного бюджета.

Андрей Репин ИА REGNUM Митинг обманутых дольщиков в Нижнем Новгороде

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В свою очередь в региональном минстрое пытаются опровергнуть информацию о планируемом сносе домов, уверяя, что подобной информации дольщикам никогда не предоставлялось. При этом в министерстве заявили, что сотрудники ведомства регулярно проводят встречи с инициативной группой дольщиков, на которых им предоставляется информация о возможности получения мер государственной поддержки для завершения строительства жилых домов.

«В соответствии с законом Нижегородской области от 01.10.2015 №144-З «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков…» для получения мер государственной поддержки участникам долевого строительства необходимо создать некоммерческую организацию», — отмечают в минстрое.

В свою очередь дольщики настаивают на том, что информацию о возможном сносе домов они получили именно в минстрое Нижегородской области.

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По словам представителя инициативной группы Натальи Саух, впервые эта информация была озвучена сотрудницей министерства в телефонном разговоре с одним из дольщиков. На следующий день после этого разговора дольщик лично отправился в минстрой, где ему был продемонстрирован «некий документ на двух листах». Весь документ мужчине не показали, но открыли лишь ту страницу, где говорилось о сносе недостроенных домов ЖК «Новинки Смарт Сити». На вопрос о том, рекомендует ли снос домов именно АИЖК, был дан утвердительный ответ.

Члены инициативной группы допускают, что информация о возможном сносе домов может быть дезинформацией, распространяемой с целью давления на дольщиков в попытке убедить создать НКО и стать собственниками объектов незавершенного строительства (ОНС). Сами дольщики пытаются избежать этого.

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По словам Саух, одним из критериев оценки работы регионального минстроя Минстроем РФ является количество людей, внесенных в реестр обманутых дольщиков: «В Нижегородской области в ближайшее время начнется массовое вступление дольщиков ЖК «Новинки Смарт Сити» в РОД, по приказу Минстроя РФ №560. Ожидается пополнение реестра почти на 2000 новых обманутых дольщиков. Нижегородскому минстрою очень хочется этого избежать».

«Один из способов вывести нас из РОД — это включить нас в региональную программу помощи дольщикам, по 144-му закону Нижегородской области. В этом случае мы становимся не обманутыми дольщиками, а собственниками ОНС, достраивающими ОНС за свой счет, с последующим получением компенсации затрат из областного бюджета. Так минстрой Нижегородской области отчитается об успешной проделанной работе, а мы попадем в ситуацию полной неопределенности», — отмечает Саух.

По ее словам, никому не известно, когда в бюджете области появятся средства для выплаты компенсаций дольщикам. Есть примеры, когда НКО дольщиков годами и десятилетиями ждут помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ предлагает обманутым нижегородским дольщикам, пострадавшим при строительстве ЖК «Новинки Смарт Сити» (застройщик — «Квартстрой»), объединиться в НКО.

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По замыслу чиновников, НКО должна будет выбрать нового подрядчика для достройки домов. Одновременно с этим правительству Нижегородской области будут переданы полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности. После того, как эти участки будут проданы, средства должны быть направлены на достройку домов.

Дольщики отказываются создавать НКО, так как опасаются, что в этом случае дома им придется достраивать исключительно за свой счет, так как неизвестно, в каком объеме и в какие сроки будут поступать деньги от областного правительства.